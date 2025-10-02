Dva zrakoplova se sudarila na pisti zračne luke u New Yorku

Dva zrakoplova sudarila su se sinoć na pisti zračne luke LaGuardia u New Yorku, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene, priopćili su iz uprave zračne luke i aviokompanija Delta Airlines.
Incident s dva zrakoplova Deltine regionalne kompanije Endeavor Air dogodio se u 21:58 po lokalnom vremenu (3:58 po srednjoeuropskom vremenu).
Jedan zrakoplov je slijetao, dok se drugi spremao za polijetanje, navela je uprava zračne luke.
Jedna osoba prevezena je u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život, stoji u priopćenju. Delta je objavila kako je jedan član posade lakše ozlijeđen.
Zračna luka, jedna od najprometnijih u SAD-u, nije bila zatvorena zbog incidenta.
Delta, matična kompanija Endeavor Aira, priopćila je da će surađivati s nadležnim službama kako bi se provjerile sigurnosne mjere nakon, kako su opisali, "sudara pri maloj brzini" tijekom "taksiranja" na pisti.
Prema navodima kompanije, jedno krilo zrakoplova koji se spremao poletjeti dotaknulo je trup zrakoplova koji je upravo sletio. U dva zrakoplova nalazila su se ukupno 93 putnika i članova posade, navela je Delta.
