FOTO / Jedna od najsnažnijih oluja juri prema Europi: Objavljene i prognostičke karte udara

Valovi visoki do 12 metara ugrozit će obalna područja, uz moguće poplave. Orografski učinak na Škotskom visočju, u Irskoj, Walesu i sjevernoj Engleskoj izazvat će obilne kiše, lokalno i preko 150 mm do nedjelje ujutro. U subotu će se oluja premjestiti prema Sjevernom moru, donoseći snažne vjetrove (preko 120 km/h) i visoke valove Nizozemskoj, sjevernoj Njemačkoj i Danskoj. Jak gradijent tlaka i snažna mlazna struja, s brzinama do 350 km/h na 300 mbar (oko 9000 m visine), povećavaju rizik od turbulencija za zračni promet.