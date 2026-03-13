Povlači se jedna vrsta električnog romobila: "Prestanite ga voziti"

Iz prodaje je povučen električni romobil robne marke Acer, AES015. Kod određenog broja ovih električnih romobila postoji mogućnost da jedan vijak tijekom proizvodnje nije zategnut u skladu s propisanom specifikacijom. Tijekom redovne uporabe može doći do njegovog postupnog otpuštanja, što potencijalno može utjecati na stabilnost električnog romobila i predstavljati sigurnosni rizik.