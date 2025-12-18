Povlači se serija lijeka: Obratite se liječniku!

HALMED je objavio obavijest o povlačenju serije lijeka Zineryt (40 mg + 12 mg)/ml prašak i otapalo za otopinu, 30 ml (eritromicin; cinkov acetat).
Oglas
Tvrtka Pharma One d.o.o., distributer lijeka, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije D35657 (roka valjanosti 05.11.2026.) predmetnog lijeka, izvijestio je HALMED.
Povlačenje se provodi do razine ljekarni.
Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog odstupanja od načela dobre proizvođačke prakse od strane proizvođača djelatne tvari.
Budući da u Republici Hrvatskoj nije dostupan lijek s predmetnom djelatnom tvari, u istom farmaceutskom obliku, navedeni lijek se nabavlja postupkom izvanrednog unošenja temeljem izjave zdravstvene ustanove o potrebi za nabavkom lijeka ili za nužne slučajeve liječenja na pojedinačni recept. Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije.
Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije, napisali su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas