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Opoziv proizvoda

Povlači se popularni napitak zbog teškog metala, provjerite imate li ga

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N1info
|
15. srp. 2026. 15:57
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Ilustracija: Haberdoedas/Unsplash

Državni inspektorat izvijestio je o opozivu jedne vrste matcha čaja zbog utvrđene migracije aluminija iz proizvoda.

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Državni inspektorat (DIRH) objavio je opoziv proizvoda SHAN WAI SHAN Matcha Tea, 80 grama, s rokom najbolje upotrijebiti do 12. ožujka 2028., zbog migracije teškog metala aluminija.

Kako navode, proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 kojom su propisana opća načela i uvjeti zakona o hrani, osnivanje Europske agencije za sigurnost hrane te postupci u području sigurnosti hrane.

matcha čaj
Državni inspektorat

Detaljne informacije o opozivu dostupne su na internetskoj stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

  • Dobavljač: Asia Express Food, Kibystraat 1, CJ Kampen, Nizozemska
  • Maloprodaja: VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o., Veliko Polje

"Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima", naglašava DIRH.

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