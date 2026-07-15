Opoziv proizvoda
Povlači se popularni napitak zbog teškog metala, provjerite imate li ga
Državni inspektorat izvijestio je o opozivu jedne vrste matcha čaja zbog utvrđene migracije aluminija iz proizvoda.
Oglas
Državni inspektorat (DIRH) objavio je opoziv proizvoda SHAN WAI SHAN Matcha Tea, 80 grama, s rokom najbolje upotrijebiti do 12. ožujka 2028., zbog migracije teškog metala aluminija.
Kako navode, proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 kojom su propisana opća načela i uvjeti zakona o hrani, osnivanje Europske agencije za sigurnost hrane te postupci u području sigurnosti hrane.
Detaljne informacije o opozivu dostupne su na internetskoj stranici subjekta.
Podaci o proizvodu:
- Dobavljač: Asia Express Food, Kibystraat 1, CJ Kampen, Nizozemska
- Maloprodaja: VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o., Veliko Polje
"Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima", naglašava DIRH.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas