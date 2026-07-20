Opozvana Wok tava zbog ljuštenja premaza prilikom zagrijavanja

Zemlja podrijetla proizvoda je Kina, dobavljač je njemački TEDi, a na tržište ga stavlja TEDi poslovanje iz Zagreba, iz kojeg su priopćili da se proizvod može zamijeniti za povratnu cijenu od 8 eura ili za drugi proizvod u bilo kojoj njihovoj poslovnici, izvijestila je na internetskim stranicama Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.