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Uredba EP-a

Opozvana Wok tava zbog ljuštenja premaza prilikom zagrijavanja

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Hina
|
20. srp. 2026. 17:14
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Picture1 wok tava
Državni inspektorat

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Wok tava Natural Kitchen promjera 28 centimetara, trgovačkog naziva TEDi zbog ljuštenja premaza prilikom zagrijavanja.

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Proizvod nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

Zemlja podrijetla proizvoda je Kina, dobavljač je njemački TEDi, a na tržište ga stavlja TEDi poslovanje iz Zagreba, iz kojeg su priopćili da se proizvod može zamijeniti za povratnu cijenu od 8 eura ili za drugi proizvod u bilo kojoj njihovoj poslovnici, izvijestila je na internetskim stranicama Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Naveli su kako su ispitivanja proizvoda utvrdila ljuštenje premaza prilikom korištenja, odnosno prilikom zagrijavanja, pa se ne preporučuje njegovo daljnje korištenje.

Proizvod je bio dostupan na policama od 20. siječnja do 16. srpnja.

Teme
materijali u dodiru s hranom povlačenje proizvoda povrat novca sigurnost hrane tedi

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