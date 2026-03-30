Povlaštena kasta: U Saboru i Vladi ručak pet eura, sok 1,50 eura, a kava 50 centi,...

Ubrzana inflacija snažno utječe na pad standarda većine hrvatskih građana, ali ne i političara. Cijene hrane i pića u Hrvatskom saboru i Vladi RH već su godinama iste - natprosječno niske
U kafićima Hrvatskoga sabora i Vlade cijene nisu mijenjane od 2024. godine, a zasad se ne planiraju dodatno korigirati. O tim prostorima brine Ured za opće poslove, koji upravlja kafićima namijenjenima zastupnicima, članovima Vlade, zaposlenicima te novinarima.
Kako pišu 24sata, u tim kafićima nema alkohola, ali je ponuda bezalkoholnih pića raznolika. Sokovi u bočicama od 0,20 litara ili limenkama od 0,33 litara stoje 1,5 eura, dok se u gradskim kafićima iste vrste pića prodaju po cijenama između 3,10 i 3,40 eura. Litra soka za političare stoji 3,70 eura, dok pola litre iznosi 1,40 eura. Usporedbe radi, u kafićima izvan Sabora slična količina doseže i oko 3,50 eura.
Litra mineralne vode u saborskom kafiću stoji 1,80 eura, pola litre jedan euro, 0,75 litara 1,50 eura, a 0,33 litre 0,80 eura. U gradskim kafićima cijene su osjetno više, litra oko tri eura, pola litre oko 1,5 eura, dok manja pakiranja dosežu i 2,30 eura.
Jeftina limunada za premijera
24 sata podsjećaju i da je nakon operacije srca prije godinu dana Andrej Plenković promijenio prehrambene navike te smanjio kave koje je pio, zamijenivši je limunadom bez šećera. U saborskom kafiću limunada od 0,2 litre stoji 1,40 eura, dok se u Zagrebu najčešće prodaje po cijeni višoj od tri eura.
Obična kava u Saboru stoji 0,50 eura, dupla jedan euro, kava s mlijekom 0,70 eura, a dupla s mlijekom 1,40 eura. U gradskim kafićima iste se kave naplaćuju znatno više, obična oko 1,70 eura, dupla oko 3,40 eura, kava s mlijekom oko dva eura, a dupla s mlijekom oko četiri eura.
Ručak za pet-šest eura
Kavu sa šlagom plaćaju 0,70 eura, dok dupla verzija košta 1,40 eura. Uobičajene cijene u gradu za iste proizvode kreću se oko dva, odnosno četiri eura,. Kava sa šlagom i mlijekom stoji 0,90 eura, a bijela kava 1,30 eura, dok u kafićima izvan Sabora doseže i 2,50 eura. Instant napitci poput nesa kreću se od 0,70 do 1,80 eura, dok se u Zagrebu prodaju po cijenama između 2,70 i 3,50 eura.
Kakao stoji 0,70 eura, dok su čaj, čaj s limunom i čaj s mlijekom između 0,50 i 0,60 eura. U gradskim kafićima kakao doseže oko 2,70 eura, dok čajevi stoje od dva do 2,50 eura. Med kao dodatak naplaćuje se 0,30 eura, dok u kafićima iznosi oko 0,80 eura.
Zastupnici, u sklopu vojarne, gdje se nalaze, imaju i ručak kojeg im pripremaju Pleter-usluge i naplaćuju između 5.30 do 5.99 eura.
