Povlaštena kasta: U Saboru i Vladi ručak pet eura, sok 1,50 eura, a kava 50 centi,...

Kako pišu 24sata, u tim kafićima nema alkohola, ali je ponuda bezalkoholnih pića raznolika. Sokovi u bočicama od 0,20 litara ili limenkama od 0,33 litara stoje 1,5 eura, dok se u gradskim kafićima iste vrste pića prodaju po cijenama između 3,10 i 3,40 eura. Litra soka za političare stoji 3,70 eura, dok pola litre iznosi 1,40 eura. Usporedbe radi, u kafićima izvan Sabora slična količina doseže i oko 3,50 eura.