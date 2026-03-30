Petrač se sutra trebao javiti u zatvor, ali novim manevrom to je izbjegao

Iako o tom zahtjevu Županijski sud u Zagrebu još nije odlučio, sama činjenica da je odgodu opet zatražio omogućuje mu da se sutra ne pojavi u Remetincu.
Poduzetnik Hrvoje Petrač trebao se sutra javiti na izdržavanje zatvorske kazne, no, kako Index doznaje, zbog zdravstvenih problema zatražio je novu odgodu.
Iako o tom zahtjevu Županijski sud u Zagrebu još nije odlučio, sama činjenica da je odgodu opet zatražio omogućuje mu da se sutra ne pojavi u Remetincu.
Petrač se na izdržavanje zatvorske kazne trebao javiti još 22. prosinca prošle godine, ali je do sada dobio već dvije odgode kako bi završio rehabilitaciju.
Nije isključeno da će mu biti odobrena i treća. Ostaje tako za vidjeti kada će uopće početi služiti tri godine i devet mjeseci zatvora, na koliko se lani u rujnu nagodio s USKOK-om u korupcijskom slučaju nabave robotske opreme za hrvatske bolnice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
