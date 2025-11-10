Pravobraniteljica za djecu izrazila zabrinutost: "Porast netrpeljivosti, netolerancije i narativa mržnje"

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević izrazila je u ponedjeljak "zabrinutost zbog posljednjeg incidenta u Rijeci u kojem je sudjelovalo i 10 maloljetnih osoba, porasta netrpeljivosti, netolerancije i narativa mržnje", te pozvala sve sudionike na smirivanje tenzija.
Oglas
"Događaj u Rijeci, nažalost, nastavak je niza incidenata koji odražavaju nepoštivanje i urušavanje temeljnih ljudskih prava i vrijednosti države i hrvatskoga društva. Posebno zabrinjava opetovano korištenje neprimjerenih poruka i znakovlja u javnom prostoru, što nedvojbeno ima utjecaja na djecu i šalje im lošu poruku o vrijednostima u društvu", priopćili su iz Ureda pravobraniteljice reagirajući na subotnje okupljanje grupe osoba, među kojima je, prema izvještaju policije, bilo i 10 maloljetnika, ispred dvorane Zamet u kojoj se održavalo Prvenstvo Balkana u Karateu, a zbog sudjelovanja srbijanske reprezentacije.
Ured pravobraniteljice, dodali su, s pozornošću prati događaje, reakcije i postupanja nadležnih tijela u vezi nedavnog incidenta u Splitu u kojem su izravno bila izložena i djeca.
"Pravobraniteljici za djecu neprihvatljiva je svaka situacija u kojoj se poziva na netrpeljivost i nepoštivanje drugih i drugačijih te događaji i narativi u kojima se veliča razdoblje mržnje, netrpeljivosti i zločina u hrvatskoj povijesti, kao i poruke kojima se ozbiljnost takvih događaja pokušava umanjiti", poručili su.
Za pravobraniteljicu je odgovarajuća reakcija na takve oblike netrpeljivosti, govora mržnje i nasilja nužna, ne samo zbog osude nedopuštenih ponašanja, već i zbog sprječavanja nastanka mogućih sličnih situacija.
Nužno je, naglašava, intenzivno raditi na odgoju djece i mladih usmjerenom prema toleranciji i poštovanju svih ljudi, kao i protiv svakog oblika diskriminacije.
"Samo tako će se moći spriječiti događaji poput ovoga u Rijeci i djeci i mladima poslati jasna poruka da takva ponašanja nisu prihvatljiva. Vrlo je važno imati na umu da djeca odrastaju u okruženju koje stvaraju odrasli. Ako odrasli ne reagiraju primjereno na netoleranciju i nasilje, djeca i mladi mogli bi prihvatiti izraze mržnje i nesnošljivosti kao dio svakodnevice", ističe pravobraniteljica za djecu.
Sve sudionike pozvala je na dijalog i suradnju na izgradnji tolerantnog i uključivog društva te na smirivanje tenzija na dobrobit svih, posebice djece.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas