Pravobraniteljica za djecu izrazila zabrinutost: "Porast netrpeljivosti, netolerancije i narativa mržnje"

"Događaj u Rijeci, nažalost, nastavak je niza incidenata koji odražavaju nepoštivanje i urušavanje temeljnih ljudskih prava i vrijednosti države i hrvatskoga društva. Posebno zabrinjava opetovano korištenje neprimjerenih poruka i znakovlja u javnom prostoru, što nedvojbeno ima utjecaja na djecu i šalje im lošu poruku o vrijednostima u društvu", priopćili su iz Ureda pravobraniteljice reagirajući na subotnje okupljanje grupe osoba, među kojima je, prema izvještaju policije, bilo i 10 maloljetnika, ispred dvorane Zamet u kojoj se održavalo Prvenstvo Balkana u Karateu, a zbog sudjelovanja srbijanske reprezentacije.