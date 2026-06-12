Pravobraniteljica za djecu: Tijekom praznika se igrajte i budite sigurni

Što se tiče plaža i kupališta, savjetovala je da se kupaju na označenim plažama i kupalištima pod nadzorom spasilaca, da ne skaču s mjesta koja nisu uređena za skakanje ili gdje je to zabranjeno, da ne ulaze u vodu zagrijani te da vode računa o zaštiti od sunca, piju dovoljno tekućine i slušaju preporuke stručnjaka.