Pravobraniteljica za djecu za svoju zamjenicu predlaže Ellu Selak Bagarić

Hina
07. svi. 2026. 07:06
Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić predložila je Hrvatskom saboru da za jednu od njene dvije zamjenice izabere Ellu Selak Bagarić, magistru psihologije, doktorandicu i voditeljicu Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb - Istok.

 Predlaže je nakon procedure koju je pokrenula u ožujku s obzirom da sadašnjoj zamjenici Mariji Gabelici Šupljika osmogodišnji mandat istječe za nekoliko dana, 18. svibnja.

 Pravobraniteljica je u ožujku objavila javni poziv za izbor svoje zamjenice, odnosno zamjenika, na koji je stiglo devet potpunih i pravodobnih prijava. S obzirom da je svih devetero kandidata zadovoljilo formalne uvjete svi su pozvani na intervju kojemu se odazvalo njih osam. 

 Nakon provedenog postupka Katkić Stanić Saboru predlaže izbor Selak Bagarić.

 Pravobranite­ljica za djecu ima dvije zamjenice koje se, kao i ona, imenuju na osam godina i mogu biti ponovno imenovane. Jedna od zamjenica mora biti pravnica, a sada je to Tatjana Holjevac koju je Sabor na tu dužnost imenovao u lipnju 2024. godine.

 Svježi staž ima i Katkić Stanić, novom pravobraniteljicom koja će štititi dječja prava Sabor ju je imenovao u studenom prošle godine, a na toj je dužnosti zamijenila dotadašnju pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević

