Novinari Ilija Radić (RTL) i Hrvoje Krešić (Nova TV) u Točki na tjedan su komentirali aktualne događaje u Hrvatskoj. Osvrnuli su se i na štajk na sudovima i prosvjed koji je održan u petak te na posljednje izjave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je u subotu štrajkašima poručio da nije realno povećanje plaće od 400 eura.

“Sad je odjednom nestalo novaca, krenuli su dijeliti šakom i kapom prvim grupacijama koje su počeli s prosvjedima i prijetili štrajkom. Malo su se preračunali”, kazao je Radić.

“Ispada da su napravili diskriminaciju gdje su onima s boljim plaćama, liječnicima, sucima, onima kojima manje znači ta povišica nego ovima sa 600 eura mjesečno, podigli plaće i sad odjednom je nestalo novca“, dodao je.

Premijer štrajkašima: Nije realno povećanje plaće od 400 eura. Odakle te pare

“Plenković stvari shvaća užasno osobno, oni su ga iznevjerili, on je njima pružio ruku a oni je neće i sad će on njih kazniti i to se vidi iz ovih javnih nastupa poput ovog jučer. On će vjerojatno ići na iscrpljivanje prosvjednika. Medijska će slika tu biti najvažnija, hoće li se štrajk manje pratiti i čeka da se oni slome. Ali ulazimo u peti tjedan…”, navodi Krešić.

Govoreći o tome kako bi štrajk mogao zavšriti, Radić navodi da bi, u slučaju da odluči popusti, premijer sebe prikazao kao spasitelja.

“Ako on odluči popustiti, popustit će na način da on ispadne spasitelj, onaj koji je milostiv. No, postavlja se još jedna stvar koja bi mogla biti zanimljiva. Pravosuđe je u ovih mjesec dana usporeno. Pitanje je kako će reagirati ljudi koji čekaju svoje presude”, ističe Radić.

“Plenković govori lijepo, ali…”

Plenković se u jednom medijskom istupu osvrnuo i na plaće navodeći da je njegova 3.195 eura, a plaća predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića ima 3.667 eura.

“Ovo je klasični Plenković. Andrej Plenković govori lijepo i njenžno, ali čini grube stvari. Išao je izvući plaću ne da bi pokazao da on osobno, što ga možda žulja, ima manju plaću od predsjednika Vrhovnog suda nego da ga defamira. Tko je god sreo suca Dobronića i vidio kako dolazi na posao, kako se odijeva – ne bih rekao da su mu materijalne stvari motiv, što implicira Plenković. On (Dobronić) ostavlja dojam čovjeka koji se strastevno bavi pravosuđem”, kazao je Krešić.

Dobronić odgovorio Plenkoviću: Moja plaća je veća od one koju je premijer naveo

Navodi da dio problema Plenković vjerojatno vidi i u tome što je predsjednik RH Zoran Milanović predložio Dobronića.

“Puno je neprijatelja u glavi Andreja Plenkovića i svi konstantno rade protiv njega, svi uporno rade njemu kontru, ali se sve to govori jako lijepim riječima i mirnim tonom i tu je jedna od velikih tajni njegovog uspjeha”, dodao je Krešić.

Radić se također osvrnuo na premijerovu usporedbu plaća. “Meni je malo jalna ova izjava – on ima više od mene. Ali, mislim da bi Dobronić lakše izgurao s 500 eura mjesečno nego Plenković, mislim da on uopće ne zna što se može, odnosno ne može s 500-600 eura mjesečno. Neka proba. Sebi za ekspreminet. Neka proba može li se tako živjeti”, dodao je Radić.

Hrvatska je obilježila 10 godina članstva u Europskoj uniji, a Radić navodi da smo jako malo toga napravili u pravosuđu i da se nismo ubrzali. “Zaboravljali smo za što se nekog tereti i zašto se digla optužnica dok to dođe do kraja, a većina ih na višim instancama pada. Dakle, netko tu radi krivo posao.”

Krešić se također slaže da se u proteklih deset godina članstva pravosuđe nije reformiralo. “Pravosuđe je bila zvijezda ulaska Hrvatske, nužnost da to bude na wow razini, a onda kao i s masom drugih stvari, kad smo ušli, nikakvih više kontrolnih mehanizama nije bilo.”

