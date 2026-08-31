influencerica i humanitarka
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica Maminog bloga
Preminula je Kristina Kovačević Hitrec, poznata hrvatska blogerica i influencerica koja je stajala iza Maminog bloga
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Bila je majka šestero djece, a javnost ju je poznavala i po humanitarnom radu te otvorenom progovaranju o majčinstvu i obiteljskom životu.
Kristina Kovačević Hitrec preminula je sinoć. Uzrok smrti zasad nije javno objavljen, piše Index.
Tko je bila Kristina Kovačević Hitre
Kovačević Hitrec široj je javnosti bila poznata kao autorica Maminog bloga, preko kojeg je godinama dijelila iskustva iz majčinstva, obiteljskog života i svakodnevnih problema roditelja. Index je o njoj više puta pisao, a prošle godine gostovala je i u emisiji Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića, gdje je govorila o majčinstvu i svojoj želji za velikom obitelji.
U travnju ove godine rodila je šesto dijete, djevojčicu Victoriju. Index je tada pisao da ima dvojicu sinova iz prve veze, blizanke iz drugog braka te dvoje djece sa suprugom Tihomirom Hitrecom. O majčinstvu je govorila vrlo otvoreno, uključujući i o teškim trenucima trudnoće, poroda i obiteljskim odnosima.
Posljednjih godina bila je aktivna i u humanitarnim akcijama. Nakon potresa na Banovini sudjelovala je u organiziranju pomoći stradalima, uključujući prikupljanje i dopremu donacija.
Za svoj je humanitarni angažman dobila nagradu Ponos Hrvatske. Službeni dokument Grada Zlatara iz 2022. navodi je kao humanitarku koja je pomagala potrebitima preko Maminog bloga, bila dio koordinacije pomoći za Sisačko-moslavačku županiju te se uključila u pomoć izbjeglicama iz Ukrajine. Grad Zlatar te joj je godine dodijelio i svoje priznanje zbog pomoći u akciji "Velikim srcem za topli dom".
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