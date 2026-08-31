Za svoj je humanitarni angažman dobila nagradu Ponos Hrvatske. Službeni dokument Grada Zlatara iz 2022. navodi je kao humanitarku koja je pomagala potrebitima preko Maminog bloga, bila dio koordinacije pomoći za Sisačko-moslavačku županiju te se uključila u pomoć izbjeglicama iz Ukrajine. Grad Zlatar te joj je godine dodijelio i svoje priznanje zbog pomoći u akciji "Velikim srcem za topli dom".