istaknuti novinar i publicist

Preminuo je Sanjin Španović (39)

Hina
28. stu. 2025. 19:16
Konferencija za medije GNK Dinamo povodom komunikacije vezane za godisnje ulaznice za nadolazecu sezonu. Sanjin Spanovic, predstojnik Ureda predsjednika kluba i glasnogovornik Marko Bosnir. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

U petak u ranim večernjim satima, nakon duge i teške bolesti u 40. godini umro je novinar i publicist Sanjin Španović, objavio je GNK Dinamo u kojemu je Španović bio predstojnik ureda predsjednika Velimira Zajeca.

"Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek. Ispravan i principijelan, čovjek koji za Dinamo nije navijao - on ga je živio, punim plućima, do posljednjeg daha. Njegova energija, vedrina i ljubav prema plavoj boji ostavili su našem klubu neizbrisiv i dubok trag. Njegov nezamjenjiv doprinos u stvaranju demokratskog Dinama ostavlja svima nama odgovornost da istim putem koračamo i dalje. U ime GNK Dinamo izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli", objavio je Dinamo.

Španović je napisao i biografiju o Velimiru Zajecu, a ranije je radio kao novinar u Jutarnjem listu.

Hrvatski sport NK Dinamo Zagreb Sanjin Španović

