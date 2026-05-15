Preminuo novinar Željko Matić, istaknut dio hrvatske zajednice u Berlinu

U Berlinu je umro Željko Matić (61), dugogodišnji predsjednik Hrvatske kulturne zajednice u Berlinu, organizator kulturnih i zavičajnih susreta, osnivač i glavni urednik Berlinskog magazina i dopisnik Radio televizije HercegBosne iz Mostara, koja je izvijestila o njegovoj smrti.
Željko Matić desetljećima je bio snažno vezan uz život Hrvata u Berlinu i Njemačkoj te je povezivao hrvatsko iseljeništvo, pratio događaje važne za hrvatsku zajednicu i pridonosio očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture.
Bio je osnivač i urednik Berlinskog magazina, web portala i mjesečnika kojega je pokrenuo 2000. godine. Tijekom 25 godina izlaženja tiskanoga izdanja, Berlinski magazin je bio važan informativni, kulturni i društveni most među Hrvatima u Njemačkoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Matić je imao i važnu društvenu ulogu u hrvatskoj zajednici u Berlinu. Bio je predsjednik Hrvatske kulturne zajednice u Berlinu te sudjelovao je u organizaciji brojnih susreta, priredbi i zavičajnih večeri. Posebno je bio povezan sa Slavonskim večerima u Berlinu, posvećenim očuvanju slavonske tradicije, običaja i zajedništva hrvatskih iseljenika.
Izraze sućuti Matićevoj obitelji uputio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je bio veleposlanik u Njemačkoj od 2017. do 2019. godine.
„Predano je pratio i bilježio događaje važne za hrvatsku zajednicu te svojim radom povezivao ljude i čuvao hrvatski identitet. Njegov doprinos ostat će trajno zapamćen”, poručio je Grlić Radman na X-u.
