VIDEO / Ukrajina pokrenula val napada na Rusiju. Uništen amfibijski zrakoplov Be-200
Ukrajinske snage objavile su da su tijekom noći na 15. svibnja izvele 55 napada na 23 ruske vojne mete diljem Rusije i okupiranih teritorija.
Zapovjednik Robert "Madyar" Brovdi rekao je da je u operaciji pogođen amfibijski zrakoplov Be-200, mornarički helikopter, sustavi protuzračne obrane i logistički objekti, uključujući teretni brod koji je prevozio streljivo. Također je potvrdio štetu na ruskoj infrastrukturi u više regija i zaseban napad na rafineriju nafte u Rjazanju.
Ukrajinske snage za bespilotne sustave (USF) izjavile su da su izvele niz koordiniranih noćnih napada na ruske vojne objekte i okupirana područja, pogodivši zrakoplove, sustave protuzračne obrane, logistička središta i pomorska sredstva, piše Kyiv Post.
Prema riječima Brovdija, operacija je uključivala 55 potvrđenih napada na 23 ruske vojne mete tijekom noći 15. svibnja. Napadi su, rekao je, ciljali područja u ruskom Taganrogu i Jejsku, okupiranom Krimu, kao i objekte u Donjeckoj, Zaporiškoj i Luhanskoj regiji. Napadi su također prijavljeni u okupiranom Berdjansku i Melitopolju.
Među potvrđenim ciljevima bili su:
- Amfibijski zrakoplov Be-200 u Morskoju (Rusija)
- Mornarički helikopter Ka-27 u istom području
- Protuzračni obrambeni sustav Tor-M2 u Luhanskoj regiji
- Protuzračni obrambeni sustav Pantsir-S1 na Krimu
- Teretni brod koji prevozi streljivo u Berdjansku
- Ruski centar za obuku i logistički objekt u Luhanskoj regiji
Što je zrakoplov Be-200?
Be-200 Altair je ruski amfibijski zrakoplov sposoban za polijetanje s kopna i vode. Pokreću ga dva turbomlazna motora D-436T, postiže brzinu do 720 km/h i ima domet do 3850 km.
Koristi se za gašenje požara, potragu i spašavanje, ekološke misije i transportne operacije. U transportnoj konfiguraciji može prevoziti do 72 putnika ili do 12 tona vode za gašenje požara.
Što je helikopter Ka-27?
Ka-27 je sovjetski ratni helikopter razvijen 1980-ih, prvenstveno korišten za protupodmorničko ratovanje. Može otkriti podmornice na dubinama do 500 metara i na udaljenosti do 200 km od svog nosača.
Ima maksimalnu brzinu od oko 270 km/h i operativni domet od 800–900 km. Helikopter može djelovati i s brodova i s obalnih zračnih luka.
Godine 2024., Telegram kanal Crimean Wind izvijestio je da je ruska Crnomorska flota koristila helikoptere Ka-27 za praćenje ukrajinskih mornaričkih dronova i desantnih plovila, a zrakoplovi su bili bazirani na zračnoj luci Kacha na Krimu.
Gubici u protuzračnoj obrani
Brovdi je rekao da uništeni sustavi Tor i Pancir označavaju 16. i 17. rusku imovinu protuzračne obrane koju je USF eliminirao samo između 1. i 15. svibnja.
Dodao je da je Ukrajina od početka kampanje u prosincu uništila 153 ruska sustava protuzračne obrane, uključujući 108 raketnih sustava, 39 radarskih stanica i 6 sustava za elektroničko ratovanje.
Napad na rafineriju nafte u Rjazanju
Brovdi je potvrdio i zaseban napad na rafineriju nafte u Rjazanju, izveden zajedno s ukrajinskim Snagama za specijalne operacije (SSO) i Vojnom obavještajnom službom (HUR).
"Odvojeni masovni kurtoazni posjet obavljen je u rafineriji nafte u Rjazanju u suradnji s jedinicama za duboke napade", napisao je, dodajući da "jedinica za punjenje gorivom Kremlja prati trag Tuapsea".
Napad je izazvao veliki požar u rafineriji nafte u Rjazanju, jednom od najvećih ruskih postrojenja za proizvodnju goriva, prema lokalnim stanovnicima i ruskim kanalima za praćenje.
Guverner Rjazanja Pavel Malkov rekao je da su jedinice protuzračne obrane i elektroničkog ratovanja presrele nekoliko dronova, ali je priznao da su ostaci koji su pali izazvali požar na industrijskom lokalitetu.
Rafinerija kojom upravlja Rosnjeft, oko 460 kilometara od ukrajinske granice, prerađuje do 17,1 milijuna tona sirove nafte godišnje i ključni je dio ruskog lanca opskrbe gorivom.
Napad je uslijedio nakon još jednog napada dronom na energetsku infrastrukturu. U četvrtak je Gazpromov plinski pogon u Astrahanu zaustavio proizvodnju goriva nakon što je požar oštetio ključne procesne jedinice, a očekuje se da će popravci trajati tjednima ili mjesecima, piše Kyiv Post.
Daljnje eksplozije prijavljene su u Brjansku, Taganrogu i Jejsku, gdje je dim viđen u blizini vojnog aerodroma koji koristi ruski 859. centar za obuku pomorskog zrakoplovstva. Upozorenja dronova također su nakratko poremetila zračni promet u blizini Moskve, što je dovelo do privremenih ograničenja na zračnim lukama Domodedovo i Šeremetjevo.
