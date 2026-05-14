Gary Koren za N1: Zahvalan sam premijeru Plenkoviću i koaliciji, priznanje Palestine bilo bi priznanje Hamasa

"Neću govoriti kao političar. Svaka je politička stranka bila demokratski izabrana, što nije slučaj u našem susjedstvu. Izražavamo želje i frustracije koje se tiču terorizma. To je jedina napomena koju mogu reći. Što se smrtne kazne tiče, ona je posljedica takve vrste frustracije. Neke demokratske zemlje imaju još uvijek smrtnu kaznu, a neke su je imale u prošlosti. Mi smo je jednom proveli, protiv Adolfa Eichmanna. Volio bih da smo u prijateljskijem okruženju, ali od osnutka Izraela smo pod konstantnim napadima. Možda smo mogli biti civiliziraniji, a tvrdim da smo vrlo civilizirani, ali morate stvoriti neku vrstu sredstva koje će odvratiti drugu stranu od djelovanja. I ta odluka ne odražava samo stav desnih stranaka, za uvođenje smrtne kazne glasala je i opozicija. Potrebno je znati da mi kao država veličamo život, a ne smrt, kao oni koji nas napadaju."