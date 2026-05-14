IZRAELSKI VELEPOSLANIK
Gary Koren za N1: Zahvalan sam premijeru Plenkoviću i koaliciji, priznanje Palestine bilo bi priznanje Hamasa
Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao situaciju na Bliskom istoku.
"Kao što sam već rekao, desetljećima nije bilo dosadnog trenutka na Bliskom istoku i, naravno, imali smo razloga biti sretni što smo mogli živjeti u miru, u suradnji sa svojim susjedima. Ali, još uvijek postoje neriješena pitanja i ne možemo predvidjeti kad će se ona riješiti. Glavno pitanje je - Iran. A tu je i Hezbolah, koji je i danas napao Izrael, a teško su ozlijeđene dvije osobe. Hezbolah je najveći pomoćnik Irana", rekao je Koren pa nastavio:
"Oni, Iranci, su zapravo stvorili jednu strukturu unutar Libanona. Zato u Washingtonu vodimo pregovore s libanonskom vladom. Nije lako... Imamo posla s moćnim neprijateljem - Iranom. Mi moramo zaštititi svoje civile, nemamo pretenzije prema tuđem teritoriju. Nadam se da ćemo zbog svoje visoke tehnologije uspjeti izaći na kraj s prijetnjom. U ovom trenutku smo odlučili uključiti prisustvo IDF-a na jugu Libanona kako bismo spriječili Hezbolah u korištenju druge vrste oružja. A to su protutenkovski projektili, proizvedeni u Rusiji, s dometom do deset kilometara."
Kritičari kažu da je cilj Izraela voditi rat unedogled, dovesti cijelu regiju u stanje kaosa, dok će novi hegemon biti tehnički najnaprednija zemlja - Izrael. Južni Libanon žele učiniti nenastanjivim.
"Libanon smo napustili 2000., a Gazu 2005. i druga strana je trebala postupiti u vezi s time. Hezbolah je nešto trebao učiniti 2006., ali ne poštuje Rezoluciju Ujedinjenih naroda. Dakle, od 2006. UN nije uspio ostvariti svoje ciljeve, Hezbolah je kopao tunele, naoružavao se i to pred očima UN-a. Takva je situacija i, ponavljam, Izrael nema teritorijalne pretenzije prema Libanonu. Bez obzira na nesuglasice koje imamo, dogovoreno je da će one biti riješene mirnim putem. Nadamo se da će libanonska vojska imati dovoljno moći razoružati Hezbolah. Činjenica je da postoje izbjeglice i raseljene osobe u Libanonu, ali za to treba okriviti Hezbolah. Mi smo zapravo u humanitarnoj misiji, želimo osloboditi Libanon od Hezbolaha."
Koji je krajnji cilj Izraela?
"Živjeti u miru s našim susjedima. Kao što živimo s Jordanom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Marokom... Morate se zapitati zašto se oni koji podržavaju Hezbolah okreću protiv nas. Uspostavimo mir. Možda je to naivno reći od mene, ali ako želite biti realistični, treba pratiti arapske zemlje koje žele surađivati, poslovati i učiti s Izraelom. Moramo zajedno raditi na problemu nestašice vode, što je veliki problem na Bliskom istoku. Moramo kreirati radna mjesta... To je krajnji cilj. U međuvremenu, jedini zaključak je da moramo biti snažni jer ako druga strana želi uništenje Izraela, drugo nam ne preostaje."
Ta snaga može imati i posljedice. Može li se reći da je izraelsko društvo sve ekstremnije i desnije orijentirano? Činjenica jest da je ta ekstremna desnica uspjela uvesti smrtnu kaznu.
"Neću govoriti kao političar. Svaka je politička stranka bila demokratski izabrana, što nije slučaj u našem susjedstvu. Izražavamo želje i frustracije koje se tiču terorizma. To je jedina napomena koju mogu reći. Što se smrtne kazne tiče, ona je posljedica takve vrste frustracije. Neke demokratske zemlje imaju još uvijek smrtnu kaznu, a neke su je imale u prošlosti. Mi smo je jednom proveli, protiv Adolfa Eichmanna. Volio bih da smo u prijateljskijem okruženju, ali od osnutka Izraela smo pod konstantnim napadima. Možda smo mogli biti civiliziraniji, a tvrdim da smo vrlo civilizirani, ali morate stvoriti neku vrstu sredstva koje će odvratiti drugu stranu od djelovanja. I ta odluka ne odražava samo stav desnih stranaka, za uvođenje smrtne kazne glasala je i opozicija. Potrebno je znati da mi kao država veličamo život, a ne smrt, kao oni koji nas napadaju."
Problem je, na što upozoravaju aktivisti za ljudska prava, što su priznanja za zločine u izraelskim zatvorima stigla nakon mučenja.
"Tako nešto su navodi Hamasa. I, zatvori za teroriste čije su ruke zaprljane krvlju ne bi trebali biti divna mjesta."
Koren tvrdi da se u Gazi moglo raditi na miru od 2005., kad je Izrael otišao, ali su umjesto toga "izabrali raditi na uništenju Izraela".
"Oni biraju graditi škole za teroriste"
"Hamas je izabran na izborima 2006. i uništio je svu opoziciju, neke su mučili, a neke i eliminirali."
Naš voditelj, koji je nedavno bio na Zapadnoj obali, naglasio je da tamo nema vode. Osim za izraelske doseljenike...
"Palestinski domovi bi se trebali podupirati kroz svoje izvore. Vi iz Europske unije podupirete ih milijunima eura, ali oni biraju graditi škole za teroriste. Trebalo bi ih se pitati zašto ne grade infrastrukturu i gdje ide sav taj novac."
Europska unija se bavi doseljenicima i uvela je sankcije protiv njih.
"Zašto Židovi ne bi mogli biti doseljenici? Mirni. Ako pitate o nasilju, to osuđujemo. Oni ne predstavljaju tisuće drugih. Postoji određeni problem i nosimo se s tim pitanjem, vlastima je to potpuno neprihvatljivo. Vode se postupci, neki su i osuđeni, a Europska unija sad kolektivno kažnjava sve izraelske državljane na tim teritorijima."
Vidimo i niz incidenata usmjerenih na kršćane.
"To je vrlo velika sramota i to nije moralni kodeks IDF-a. Ljudi koji su to učinili, uhićeni su i proveli su određeno vrijeme u zatvoru. Izrazili smo veliko žaljenje katolicima i ne samo katolicima. Nadamo se da to neće biti ponovljeno, bez obzira čine li to vojnici ili ne."
U tom kontekstu je istaknuo da se ti incidenti ne mogu uspoređivati s antisemitizmom.
"Suočeni smo diljem svijeta s napadima i osudama, svjedočimo antisemitizmu, što je protivljenje Židovima, a anticionizam je protivljenje Državi Izrael."
Na kraju, komentirao je tvrdnje iz Ureda predsjednika da se prizna Palestinu.
"Legitimna želja. Mi smo protiv toga. Kao prvo, moram primijetiti da to u rujnu nije prošlo i zbog toga smo zahvalni premijeru i koaliciji. Svaka vlada može donijeti svoju odluku, nadamo se da neće u Hrvatskoj. Većina zemalja koje su priznale Palestinu, učinile su to u vrijeme komunizma na području Europe. Objasnili smo zašto to nije dobro. Tko vodi Palestinu? Mahmoud Abbas u Ramali ili Hamas u Gazi? Neke stvari moraju biti postavljene da bi se država postavila i priznala. U ovom slučaju bi Hamas došao na vlast pa oni koji priznaju Palestinu, zapravo priznaju Hamas", zaključio je Gary Koren.
