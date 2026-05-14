Grlić Radman: Milanović je pokazao da dodatno opterećuje službu vanjskih poslova osobnim obračunima

O protjerivanju djelatnika Ministarstva vanjskih poslova Tomislava Lendića s Pantovčaka zbog intervjua koji je dao za N1 oglasio se sada i šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
"Dr. sc. Tomislav Lendić, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove MVEP-a, odnosno politički direktor, govoreći o svojoj nedavno tiskanoj knjizi u programu N1 televizije, na upit novinara komentirao je i aktualna pitanja u diplomatskoj službi, uključujući rotacije veleposlanika", komentirao je Gordan Grlić Radman u objavi koju u nastavku prenosimo u cijelosti.
"Posve je legitimno i opravdano zapitati se – što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat, u demokratskom društvu, predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika? Je li sporno to što ukazuje na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora oko rotacije diplomatskih predstavnika?"
"Predsjednik Republike ovakvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego ih dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjskopolitičkom pitanju gotovo nemoguć", piše Radman.
"Za razliku od njega, koji je godinama uvjetovao izbor veleposlanika nikad ranije zabilježenom metodom „50-50“, MVEP i Vlada kontinuirano, odgovorno i sustavno vode računa o dignitetu, funkcionalnosti i međunarodnom ugledu hrvatske diplomacije", poručuje hrvatski ministar vanjskih poslova.
— Gordan Grlić Radman (@grlicradman) May 14, 2026
