Preminuo Vilko Žiljak, znanstvenik i inovator poznat po dizajnu kune

Tijekom karijere sudjelovao je i u projektiranju velikih gospodarskih sustava, među kojima su Koksara u Luci Bakar, Luka Rijeka i JANAF. Široj javnosti bio je poznat i kao koautor dizajna hrvatske valute kune, za što, kako je u medijskim istupima priznao, nije uzeo honorar, a sudjelovao je i u oblikovanju prvih dokumenata Republike Hrvatske.