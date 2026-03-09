Pritvoren trojac: Poticali na ubojstvo načelnika, trovanje stoke i podmetanje požara

Tužiteljstvo sumnja da je 50-godišnjakinja, od veljače 2026. do 6. ožujka, na području Ličko-senjske županije, zatražila od 44-godišnjeg poznanika da ubije Seučeka, što je ovaj odbio učiniti. Također, postoji sumnja da je i 51-godišnjak u istom razdoblju od iste osobe zatražio da ubije 39-godišnjaka, također iz Udbine.