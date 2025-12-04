Priuštivi stanovi neće se moći prodati 35 godina

Prema prijedlogu Zakona, ciljane skupine koje imaju pravo na potporu ili stambeno zbrinjavanje su građani s nižim prihodima, mladi do 45 godina, obitelji s djecom, osobe s deficitarnim zanimanjima, osobe koje rade u prekarnom radu, djelatne vojne osobe, policijski službenici te drugi državni i javni službenici i namještenici deficitarnih zanimanja, osobe starije od 65 godina, građani ograničenog pristupa zdravstvu i drugi kojima je potrebna stambena podrška, uz uvjet da nemaju u vlasništvu odgovarajuću stambenu nekretninu.