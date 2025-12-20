Priveden 29-godišnjak. Ilegalno prodavao pirotehniku preko društvenih mreža

PU Splitsko dalmatinska

Zagrebačka policija je u sklopu akcije "Mir i dobro" privela 29-godišnjaka koji je preko društvenih mreža ilegalno prodavao pirotehniku, a skrivao ju je u kući na području Dubrave, gdje je zapljenjeno ukupno 1353 komada, priopćila je u subotu Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Podijeli

Oglas

Policija je operativnim radom utvrdila identitet osobe za koju se sumnjalo da putem društvenih mreža nezakonito prodaje pirotehnička sredstva te lokaciju kuće u kojoj je skivao pirotehniku.

Sumnja je potvrđena jučer pretragom kuće i drugih prostora na području Dubrave koje koristi 29-godišnjak, temeljem naredbe Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, istaknuli su iz PUZ-a.

Tijekom pretrage, pronašli su i oduzeli ukupno 1353 komada različitih pirotehničkih sredstava.

Od toga oduzeli su 1325 komada različitih petardi, 25 komada raketa za vatromet te tri paketa vatrometa F2 kategorije. Za njih nije imao nikakvu dokumentaciju o porijeklu, iako ih je nudio na prodaju građanima.

Muškarac je uhićen i priveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, gdje je pravomoćno proglašen krivim. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 3.050 eura, a sva zaplijenjena pirotehnička sredstva trajno su mu oduzeta.