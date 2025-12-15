"Hrvatska je od 2021. zabranila prodaju i uporabu petardi i redenika, no to nije dovoljno upravo zato što je ostala dopuštena ostala bučna pirotehnika iz kategorija F2 i F2, koja je po snazi jednaka ili jača od zabranjenih petardi i redenika. Primjerice, zračne bombe, „topovski udari”, rakete i slični proizvodi iz kategorija F2 i F3

stvaraju jednako snažne detonacije kao i petarde i redenici. Ljudima je

dosta bombardiranja eksplozivnim napravama visoke snage kao da smo u ratu. Zato tražimo zabranu svih bučnih pirotehničkih sredstava iz kategorija F2 i F3 čiji je učinak eksplozija, neovisno o komercijalnom nazivu ili obliku proizvoda."