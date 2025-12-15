primjeri iz europe...
Prijatelji životinja za N1: "U Hrvatskoj vlada manija pirotehnike. Pogledajte primjer Irske"
Od današnjeg datuma, 15.12., dopuštena je prodaja pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3 osobama starijima od 18 godina. S društvom Prijatelji životinja razgovarali smo o posljedicama upotrebe pirotehnike, ne samo po kućne ljubimce i životinje, već i za djecu i mlade.
"Zakon koji imamo nije oštar, ne postoji nikakvo opravdanje za činjenicu da se čak 12 dana prije nego što je dopuštena upotreba omogućava prodaja pirotehnike", kaže nam Luka Oman iz udruge Prijatelja životinja.
Europska unija klasificira četiri različite kategorije pirotehnike:
- Kategorija F1: vatromet koji predstavlja vrlo malu opasnost (poput prskalica) i namijenjen je uporabi u zatvorenim prostorima, uključujući vatromet namijenjen uporabi izvan stambenih zgrada;
- Kategorija F2: vatromet koji predstavlja malu opasnost i namijenjen je uporabi izvan stambenih zgrada u zatvorenom prostoru;
- Kategorija F3: vatromet koji predstavlja srednju razinu opasnosti i namijenjen je uporabi izvan stambenih zgrada na velikom otvorenom prostoru;
- Kategorija F4: vatromet koji predstavlja veliku opasnost i isključivo je namijenjen osobama sa specijaliziranim znanjem (pirotehničarima), često nazivan „vatrometom za profesionalnu uporabu“.
"Problem je i to što imamo jako dug period tijekom kojega je dopuštenja upotreba pirotehnike, od 27. prosinca pa sve do 1. siječnja. U Hrvatskoj vlada manija pirotehnike", dodaje Oman.
Hrvatska, dakle, dopušta prodaju čak 12 dana prije dozvoljene upotrebe. „Pirotehnika iz kategorije F1, koja je zabranjena djeci, izlaže se i prodaje u trgovinama mješovitom robom još i ranije, tik uz police s hranom. Tjednima reklamiranje slabije pirotehnike izravno potiče djecu i mlade na nabavu jače pirotehnike, pa i zabranjenih petardi”, kaže Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.
Tko su najčešće žrtve
Navodi da su u Europskoj uniji 30 do 50 posto svih žrtava pirotehnike maloljetnici, a ozljede često dovode do trajnog invaliditeta – amputacija prstiju, raznesenih šaka, oštećenja vida ili sljepoće. U Hrvatskoj su, dodaje, zabilježene i amputacije i sljepoća kod djece mlađe od 14 godina. Zato Prijatelji životinja upozoravaju da je petarde i redenike zabranjeno koristiti tijekom cijele godine, i odraslima i djeci, te da maloljetnici uopće ne smiju koristiti nikakvu pirotehniku kategorija F2 i F3.
Oštriji zakoni u europskim državama
Što se tiče Europske unije, brojne države zauzele su oštriji stav prema rekreativnom korištenju pirotehnike, kažu nam iz Prijatelja životinja.
"Pirotehniku iz kategorije F3 već su zabranile Austrija, Belgija, Danska, Nizozemska i Irska, koja je otišla korak dalje te zabranila i kategoriju F2. Dakle, najstroži zakon ima Irska, u kojoj je u slobodnoj prodaji samo pirotehnika kategorije F1, kao što su prskalice i slična sredstva koja su namijenjena upotrebi u zatvorenim prostorima, koja ne stvaraju buku", poručuje Klopotan Kačavenda.
U Nizozemskoj od početka 2027. godine građanima više neće biti dopušteno kupovati i koristiti vatromet. Odluku, koju su tražile hitne službe, policija, vatrogasci i liječnici, nizozemski Senat donio je kako bi smanjio ozljede, požare, stres životinja, zagađenje zraka i štete na imovini. Zbog razornih požara, i najveći balearski otok Mallorca zamjenjuje efekte vatrometa dronovima", dodaje.
"Hrvatska je od 2021. zabranila prodaju i uporabu petardi i redenika, no to nije dovoljno upravo zato što je ostala dopuštena ostala bučna pirotehnika iz kategorija F2 i F2, koja je po snazi jednaka ili jača od zabranjenih petardi i redenika. Primjerice, zračne bombe, „topovski udari”, rakete i slični proizvodi iz kategorija F2 i F3
stvaraju jednako snažne detonacije kao i petarde i redenici. Ljudima je
dosta bombardiranja eksplozivnim napravama visoke snage kao da smo u ratu. Zato tražimo zabranu svih bučnih pirotehničkih sredstava iz kategorija F2 i F3 čiji je učinak eksplozija, neovisno o komercijalnom nazivu ili obliku proizvoda."
Civilna zaštita: Recimo NE pirotehnici
Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je na službenim stranicama apel "Recimo NE pirotehnici" - u njemu pozivaju na odgovornost tijekom blagdana i suzdržavanje od korištenja pirotehnike.
"Posebnu zabrinutost izazivaju ozljede djece koje se najčešće događaju zbog nestručne i nedopuštene uporabe pirotehnike bez nadzora odraslih. Iako se pirotehnička sredstva često doživljavaju kao bezazlena zabava, njihova uporaba može imati ozbiljne i trajne posljedice", stoji u priopćenju.
"Najčešće ozljede uključuju teška oštećenja šaka i prstiju, lica i očiju, uz opekline koje mogu trajno narušiti funkcionalnost šaka, živaca i tetiva. Osim fizičkih, česte su i psihološke posljedice poput straha, anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja i napadaja panike. U najtežim slučajevima, ozljede mogu rezultirati trajnim invaliditetom ili smrtnim ishodom."
"Blagdani se mogu i trebaju obilježiti na sigurniji, mirniji i dostojanstveniji način. Odbacimo opasne navike i okrenimo se zajedništvu, toplini i sigurnosti", dodaju iz Civilne zaštite.
Legalna raketa ili ilegalna petarda?
Dodaje kako su jedan od najvećih problema "dani pirotehnike", koji ne postoje u većini europskih zemalja:
"Upravo zbog tih „dana pirotehnike” postaje gotovo nemoguće razlikovati dopuštenu od nedopuštene pirotehnike. Nitko ne može prepoznati je li eksplozija pod prozorom legalna raketa ili ilegalna petarda, a još manje razlikovati „topovski udar” od improvizirane naprave. Kada zakon stvara buku, konfuziju i sivu zonu, onda i legalna pirotehnika generira prostor za masovni ulazak ilegalne."
Iz udruge nam kažu i kako su već pokrenuli konkretne korake koji bi pomogli u ublažavanju situacije, kako za životinje, tako i za djecu i građane.
"Zakon se mora vratiti na ranija, stroža i logičnija rješenja. Zato smo još u srpnju dostavili Ministarstvu unutarnjih poslova konkretne prijedloge za izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima", kaže Kačavenda.
"Tražimo, dakle, potpunu zabranu sve bučne pirotehnike za osobne potrebe,
a koja je po snazi jednaka ili glasnija od već zabranjenih petardi i redenika. Predlažemo i zabranu pucanja u dane kada se ništa ne slavi, dopuštanje svjetlosne pirotehnike isključivo na dva sata oko ponoći u novogodišnjoj noći, kao i zabranu reklamiranja pirotehnike i njezine prodaje u trgovinama mješovitom robom. Tražimo i ograničavanje broja vatrometa koje organiziraju lokalne zajednice na tri godišnje i zabranu korištenja pirotehnike u blizini ustanova gdje bi mogla naštetiti ljudima ili životinjama."
Dodaje kako u Hrvatskoj "upravo blaža regulativa stvara dojam nekakve „tradicionalne zabave”, iako realnost sve više nalikuje ratnoj atmosferi."
Kada se sve zbroji, dakle, narušeni javni red, ozljede djece, stradavanje životinja, poticanje kriminalnog tržišta, požari, onečišćenje zraka i tla, troškovi čišćenja, teško je pronaći ijedan racionalan argument zašto bi Hrvatska ustrajala na zakonu koji se
pokazao neučinkovitim. Europske zemlje idu prema tišim, sigurnijim i modernijim atraktivnim rješenjima kao što su dronovi, laseri, videomapiranja i svjetlosne instalacije. I Hrvatska to može, a još važnije, mora učiniti", zaključuje Kačavenda.
