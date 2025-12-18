Uhićen 54-godišnjak: U stanu mu pronađeno više od 10 tisuća pirotehničkih sredstava

Splitska policija uhitila je 54-godišnjaka kod kojega su pronašli više od 10 tisuća pirotehničkih sredstava, a nakon kriminalističkog istraživanja su ga odveli pritvorskom nadzorniku, doznaje se u policiji.
Muškarca su uhitili djelatnici Prve policijske postaje Split koji su u njegovom stanu pronašli i oduzeli 10.834 komada pirotehničkih sredstava. U sklopu kriminalističkog istraživanja su mu pronašli i oduzeli 372 komada signalnih raketa P2, 49 bengalki, 12 dimnih kutija, 700 topovskih udara, 9701 komad petardi i drugih pirotehničkih sredstava različitih klasa.
Policija tvrdi da su veliki dio jaka pirotehnička sredstva koja predstavljaju visok rizik i koja smiju koristiti samo ovlaštene osobe sa stručnim znanjem i uz posebna odobrenja.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je 54-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
"Ovo je u posljednjih sedam dana već drugo kriminalističko istraživanje na području Splitsko-dalmatinske županije u kojem je oduzeta pirotehnika. Prethodno je u stanu pronađeno 806 pirotehničkih sredstava, a osumnjičeni muškarac je predan pritvorskom nadzorniku. Dvojica muškaraca kazneno su prijavljena zbog počinjenja kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te su obje osobe u bliskom rodbinskom srodstvu", otkrila je policija.
Kažu da bi oduzeta pirotehnika sigurno bila dalje distribuirana, a njenim korištenjem bi bila kreirana potencijalna opasnost za zdravlje i živote ljudi te oštećenja imovine što je spriječeno kvalitetnim radom policije.
