Profesor o odbijanju zagrebačkog GUP-a: "Ovo sve djeluje kao jedna ne farsa, nego farsetina"

Samo, ovih 5 % izdvajanja za NATO znači da će države članice jednim dijelom barem kupovati oružje kod Amerikanaca. A i to izdvajanje za obranu treba gledati nijansirano: naravno da će desnica skočiti odmah da na tome politički profitira, pitanje za centar i ljevicu je kako se tome suprotstaviti. Međutim, naravno da to izdvajanje za obranu nama iz Hrvatske - ili nekome iz Portugala, ili Španjolske - to može izgledati kao nepotrebni trošak i kao militarizacija. Ali, ako smo svi već u EU i u NATO savezu, želja u zemljama poput Finske ili malim baltičkim zemljama da se naoružaju doslovno do zuba je meni potpuno jasna jer one nikad ne znaju kada će Putin - možda iz nekih potpuno banalnih, unutarnjopolitičkih potreba - pokucati na vrata. Baltičke zemlje nisu Ukrajina, one su mali "ficleki", rusko oružje može biti puno zaostalije ali jednostavno zbog veličine bi ih brzo "riješili". Taj scenarij ne treba isključivati, podsjetio bih samo na riječi nekih pametnih lijevih intelektualaca iz 1939. godine: Ja jesam za pacifizam, i ja ga priželjkujem ali - što ako druga strana želi rat? Tako da bismo te stvari morali sagledavati nijansiranije, ponavljam da razumijem stav Španjolske ali mi je jasan i stav Finske ili baltičkih država koje imaju vrlo neugodno iskustvo sa Sovjetskim Savezom pa onda mogu temeljem toga sami zamisliti vrlo neugodna iskustva s Putinovom Rusijom. Uostalom, i on se sam poziva na Staljina dok razapinje Lenjina jer je tim nacijama dao pravo na samoodređenje.