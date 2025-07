Turudić: Mile Kekin je na snimci sigurno rekao Za dom

Kaže da dolazak Hrvoja Petrača nije bio nužan za podizanje optužnice. "Da se nije pojavio, bilo bi određeno suđenje u odsutnosti. Vjerojatno je i prvookrivljenik vodio računa u kojem stadiju se nalazi istraga, da slijedi podizanje optužnice i sam je ocijenio da će lakše izaći iz istražnog zatvora ako se javi", rekao je Turudić i istaknuo da DORH nije dogovorio njegovu predaju, iako to ne bi bilo neuobičajeno. "Ne bi to bilo čudno, ali nije - prvookrivljenik je sam pratio razvoj događaja i odlučio doći. To je dobro za sve", naveo je Turudić.