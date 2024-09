Obilna kiša, bura i 7 stupnjeva: Evo što nas sve očekuje do kraja tjedna

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL / Ilustracija

Najniža dnevna temperatura bit će od 7 do 11, na Jadranu između 10 i 15 °C. Najviša dnevna uglavnom od 14 do 17, na Jadranu između 19 i 22 °C.

Meteorolozi prognoziraju za ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme na kopnu, povremeno s kišom, češćom na istoku gdje mjestimice može biti i obilnija. Na Jadranu uz promjenjivu naoblaku sunčana razdoblja, osobito u Dalmaciji, a na sjevernom dijelu prema večeri kiša.

Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu umjeren do jak sjeverni i bura, na jugu i sjeverozapadni, a bura će na sjevernom dijelu navečer jačati. Najniža temperatura od 7 do 11, na Jadranu između 10 i 15 °C.

Najviša dnevna uglavnom od 14 do 17, na Jadranu između 19 i 22 °C.

A što nas očekuje u utorak?

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, od srijede češćom mjestimice na Jadranu i uz njega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u gorju u utorak povremeno jak. Na Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, osobito podno Velebita, a od srijede u Dalmaciji i jugo, najprije na jugu.

Dnevna temperatura u laganom porastu, na Jadranu i jutarnja, ali i dalje hladnije od uobičajenog za doba godine.

Upalili se meteoalarmi

Žuto upozorenje upaljeno je za jug Hrvatske, točnije za cijelu Dalmaciju i Velebitski kanal.

Očekuje se tijekom noći te ponovo navečer mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)

Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru.

Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

