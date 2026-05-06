Proizvod koji ste možda već kupili povučen s tržišta, pun je opasnih bakterija

Državni inspektorat RH opozvao je proizvod Green box limited, Enoki gljive (100g) zbog bakterije Listeria monocytogenes.
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda GREEN BOX LIMITED ENOKI GLJIVE 100g, (CENDAWAN ENOKI, ENOKI MUSHROOM), oznake G22030, bar koda 6936489101348, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes, poručili su.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, dodaje se.
Riječ je o bakteriji koja može uzrokovati listeriozu, infekciju koja kod zdravih osoba može rezultirati povišenom temperaturom ili bolovima u mišićima, ali može dovesti i do komplikacija kod osjetljivih skupina.
