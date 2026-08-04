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GUŽVE NA AUTOCESTAMA

Prometna nesreća u tunelu Trsat: Na A7 kolona duga četiri kilometra

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N1 Info
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04. kol. 2026. 08:19
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PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustrativna fotografija

Zbog prometne nesreće u tunelu Trsat na autocesti A7, u smjeru Križišća, promet se odvija otežano, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

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Vozila kroz tunel prolaze samo jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a vozačima se savjetuje dodatan oprez.

Nesreća je izazvala stvaranje kolone između čvora Škurinje i tunela Trsat u smjeru Križišća, koja je prema posljednjim podacima duga oko četiri kilometra.

Iz HAK-a upozoravaju da se kolona i dalje povećava te pozivaju vozače na strpljenje i prilagodbu vožnje uvjetima na cesti.

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Teme
a7 prometna nesreća prometne gužve

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