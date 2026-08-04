Papirnate vozačke odlaze u povijest: Evo što morate napraviti

"Jedna od osnovnih razlika jest u tome što je na starim dozvolama fotografija bila lijepljena, dok je na svim novijima integrirana u sam dokument. Osim toga, nova dozvola u obliku kartice ima elektronički nosač podataka koji sadrži sve podatke s kartice. To znači da je strojno čitljiva, i to na više načina, budući da sadrži i posebnu strojno čitljivu zonu", nadodaje Sviličić.