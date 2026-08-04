Policija se oglasila o eksploziji kod Bosiljeva: Troje ozlijeđenih, mladić kritično

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Za sada djelomično provedenim očevidom policijskih službenika Policijske uprave karlovačke, utvrđeno je da je jučer, 3. kolovoza, na području općine Bosiljevo, u 17.52 sati, 20-godišnjak rukovao najvjerojatnije improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla uslijed čega je došlo do eksplozije u dnevnom boravku kuće, izvijestila je policija.

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Tom prilikom 20-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, 62-godišnjak je teško ozlijeđen dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Uslijed eksplozije nastupilo je veliko oštećene drvene kuće.

Na mjestu događaja prisutni su bili i policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb.

Danas slijedi nastavak očevida uz prisutnost protueksplozijskog tima, kao i daljnje kriminalističko istraživanje u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti događaja.