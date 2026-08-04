SPOMEN-PARK ŠUBIĆEVAC
Ivana Marković o Thompsonovu koncertu: Domoljublje ne može biti opravdanje za vrijeđanje žrtava
Gradonačelnica Supetra i SDP-ova političarka Ivana Marković ponovno je kritizirala koncert Marka Perkovića Thompsona, ovoga puta zbog održavanja nastupa u blizini Spomen-parka na Šubićevcu u Šibeniku
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U objavi na društvenim mrežama ustvrdila je da se mjesta stradanja ne bi smjela pretvarati u prostor za, kako navodi, ideološke obračune i političke poruke.
Marković ističe da je Spomen-park na Šubićevcu mjesto sjećanja na žrtve koje su poginule u borbi protiv fašizma i nacizma te smatra da takvi prostori zaslužuju posebno poštovanje i zaštitu.
Prema njezinim riječima, događaji u Šibeniku nisu izoliran slučaj, nego odraz, kako tvrdi, šireg društvenog trenda u kojem se postupno pomiču granice prihvatljivog ponašanja, relativizira antifašistička baština i potiče povijesni revizionizam.
Domoljublje ne može biti opravdanje
Ocijenila je da domoljublje ne može biti opravdanje za, kako navodi, vrijeđanje žrtava, kršenje zakona ili narušavanje dostojanstva mjesta kolektivnog sjećanja.
Dodala je da problem, po njezinu mišljenju, nadilazi jedan koncert te da se odnosi na stanje institucija i zaštitu ustavnih vrijednosti.
U objavi je ustvrdila i da vlast, zbog političkih interesa, tolerira relativizaciju ekstremizma, dok se istodobno zanemaruju problemi poput korupcije, iseljavanja mladih, visokih životnih troškova i nepovjerenja građana u institucije.
"Narod ne jača mržnjom"
"Kad nema odgovora na korupciju, iseljavanje mladih, rast životnih troškova, nedostatak stanova, urušavanje javnih službi i nepovjerenje građana u institucije, najlakše je proizvoditi podjele i nuditi sukobe oko prošlosti. Ali narod ne jača mržnjom. Mržnja ga iznutra razara.
Hrvatska nije nastala na poraženim ideologijama. Nastala je na antifašističkoj borbi, na pobjedi u Domovinskom ratu i na Ustavu Republike Hrvatske. Upravo zato nitko nema pravo prisvajati domoljublje niti ga koristiti kao pokriće za vrijeđanje žrtava ili potkopavanje demokratskih vrijednosti", istaknula je Marković.
"Šutnja nikad nije neutralna"
Dodala je kako nije riječ samo o ideologiji nego o ljudskosti te da se ne smije prešućivati skrnavljenje mjesta na kojima su ljudi izgubili živote.
"Ako prešutimo skrnavljenje mjesta na kojima su ljudi izgubili živote u borbi protiv fašizma i nacizma, sutra ćemo prešutjeti i gaženje vrijednosti na kojima počiva naša država. Šutnja nikada nije neutralna. Ona je pristanak na pomicanje granica prihvatljivoga.
Ovo nije pitanje ljevice ni desnice. Ovo je pitanje civilizacijskog minimuma, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti prema budućim generacijama.
Svatko tko se bavi politikom, tko je prisegnuo na Ustav Republike Hrvatske i poziva se na demokratske vrijednosti, nema pravo šutjeti. Jer postoje trenuci kada politika prestaje biti pitanje ideologije i postaje pitanje ljudskosti", zaključila je istaknuta SDP-ovka.
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