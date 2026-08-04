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4. i 5. kolovoza

Obavijest iz Ministarstva obrane: "Može se očekivati pojačana buka"

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Hina
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04. kol. 2026. 08:55
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05.08.2025., Knin - Sredisnja proslava povodom 30.obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja 95. Voji Vaioni Rafale Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo planira 4. i 5. kolovoza letačke aktivnosti povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice VRO Oluja u Kninu, najavili su iz Ministarstva obrane u utorak.

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Zbog letačke aktivnosti, na području Šibensko-kninske županije tijekom oba dana može se očekivati pojačana buka.

Iz Ministarstva obrane pozivaju vlasnike bespilotnih letjelica da 4. i 5. kolovoza, sukladno zakonskoj regulativi, na području Grada Knina ne koriste dronove zbog planiranih aktivnosti.

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Teme
hrvatsko ratno zrakoplovstvo knin ministarstvo obrane oluja

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