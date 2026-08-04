4. i 5. kolovoza
Obavijest iz Ministarstva obrane: "Može se očekivati pojačana buka"
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo planira 4. i 5. kolovoza letačke aktivnosti povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice VRO Oluja u Kninu, najavili su iz Ministarstva obrane u utorak.
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Zbog letačke aktivnosti, na području Šibensko-kninske županije tijekom oba dana može se očekivati pojačana buka.
Iz Ministarstva obrane pozivaju vlasnike bespilotnih letjelica da 4. i 5. kolovoza, sukladno zakonskoj regulativi, na području Grada Knina ne koriste dronove zbog planiranih aktivnosti.
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