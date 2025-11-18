„Promjene u UM mogu utjecati i na najgledaniju hrvatsku televiziju, Novu TV, i ona bi mogla pasti pod utjecaj istih ljudi“

Ako dođe do promjene uređivačke politike pod pritiskom novog rukovodstva medija United Media, to bi moglo utjecati i na uređivačku politiku najgledanije hrvatske televizije, Nove TV, rekao je u Dnevniku Nove S u Srbiji Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak iz Hrvatske.
O Vučićevu utjecaju na medije, putem dogovora s novim rukovodstvom UM-a, Macan kaže da prolazi ispod radara.
„Mi u Hrvatskoj ne vidimo što se događa. Ako dođe do preuzimanja UM grupe i promjene uređivačke politike, onda će i hrvatska Nova TV, dominantni kanal u Hrvatskoj, doći pod utjecaj istih ljudi“, kaže Macan.
Netko bi, u tom slučaju, mogao poželjeti uređivati najutjecajniji program u Hrvatskoj, što jednoj državi ne može biti svejedno, dodaje on.
„Na to dosad nismo obraćali pažnju, jer nemamo dovoljno instrumenata da na to utječemo, odnosno kako će se vlasnik ponašati. Vidite što se događa – promijeni se vlasnik i neka druga politika može upravljati televizijskim programom“, rekao je hrvatski stručnjak za kriznu komunikaciju.
Macan je govorio i o porukama koje su Vučić i režim u Srbiji slali prethodnih dana.
„Vlada Srbije i sam predsjednik Vučić kontroliraju poruke koje se emitiraju u medijima: troje od petero ljudi u Srbiji prima te poruke koje on želi da prime, dakle 60 posto građana. On se koncentrira na medije preko kojih šalje ove poruke, poput ovih s izvanredne sjednice Vlade (o NIS-u, op. a.). Ideja je – da se svi zbune, da ljudi ne znaju što da misle“, rekao je.
Po pitanju štrajka glađu Dijane Hrke i autoprijevoznika Jaćimovića, Macan kaže da se i tu radi o komunikacijskoj strategiji zbunjivanja (kada se vlast o tim događajima očituje).
„Već smo rekli, radi se o zbunjivanju. Mediji to prate svakodnevno, ali ne i običan čovjek, i onda oni gledaju samo površne naslove, a kako su naslovi zbunjujući – i oni ostaju zbunjeni. Vučić tako pasivizira birače, a i šalje poruke ‘Imam sve pod kontrolom’ i ‘Nisam ja tako oštar’.“
Studenti, s druge strane, odlično komuniciraju, ali im je problem što nemaju lidere.
„To im je istodobno i prednost. Zato se taj projekt, pokret, i drži zajedno. Nema osobe koju bi trebalo ‘razbiti’“, rekao je Macan.
