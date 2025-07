Prosječna plaća u godinu dana narasla za 127 eura. Evo kolika je za pojedina zanimanja

Minimalna bruto plaća u Hrvatskoj od 1. siječnja ove godine iznosi 970 eura, povećana s dotadašnjih 840 eura bruto. U neto iznosu to je oko 750 eura, a to su, prema podacima portala Moja plaća, najniži iznosi u rasponu plaća nekvalificiranih radnika, čistača, krojača, obućara, šivača, tekstilnih tehničara... S druge strane, najviše su plaće kontrolora leta koje sežu i do 7.044 eura.