Prošle godine rodilo se više djece nego u 2024., ali demografi upozoravaju: "Ništa se ne mijenja"

Mjesečni podaci pokazuju da sezonalni obrazac ostaje nepromijenjen. U 2024. godini najviše živorođenih bilo je u listopadu (2926), a najmanje u lipnju (2384). U 2025. godini vrhunac je zabilježen u rujnu (3087), dok je veljača bila najslabiji mjesec s 2233 živorođenih. Za razliku od 2024., u 2025. se ponovno pojavio mjesec s više od tri tisuće rođenih.