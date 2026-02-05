Napad na Iran otkrio veliki nedostatak SAD-a

Ističući prevladavajuće zabrinutosti, general-pukovnik Jason Armagost, zamjenik zapovjednika Globalnog udarnog zapovjedništva zračnih snaga i Strateškog zračnog zapovjedništva u američkom Strateškom zapovjedništvu, upozorio je da treba naučiti prave lekcije ne samo o veličini interkontinentalne flote bombardera, već i o veličini flote tankera. "Prvo što me brine kada se nešto poput Midnight Hammera počne oblikovati jest kako izgledaju tankerske snage, kakav je njihov položaj i kako se pozicioniramo u svijetu da bismo to zapravo učinili... Nije lako", rekao je, a piše N1 BiH.