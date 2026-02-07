DOBAR TEK
Jednostavan desert bez pečenja: Napravite kolač od petit keksa i kreme za samo 15 minuta
Kada vam se jede nešto slatko, a nemate puno vremena ni volje za dugotrajno pečenje, jednostavni kolači bez pećnice mogu biti savršeno rješenje.
Ovaj brzi desert priprema se za svega 15 minuta.
Osnova kolača su petit keksi, Nutella i kremasta vanilija, a rezultat je mekan i ukusan desert koji postaje još bolji nakon kraćeg hlađenja u hladnjaku, piše klix.ba.
Sastojci:
- 1 pakiranje petit keksa
- manja količina Nutelle
- 1 krema za torte s okusom vanilije
- 200 ml vrhnja za šlag
- 100–150 ml hladnog mlijeka
- malo kakaa za posipanje ili ribane čokolade
Priprema:
Dvije trećine petit keksa premažite tankim slojem Nutelle i spojite ih u parove kako biste dobili duple kekse. Spojene kekse kratko umočite u hladno mlijeko i složite ih jedan do drugoga u lim ili odgovarajuću posudu.
Kremu za torte s okusom vanilije izmiksajte s vrhnjem za šlag, a zatim postupno dodajte hladno mlijeko dok ne dobijete glatku i srednje gustu kremu.
Kremu ravnomjerno nanesite preko složenih keksa, a zatim preko kreme složite preostale kekse koje ste prethodno kratko umočili u mlijeko.
Kolač pospite kakaom i ostavite da se hladi u hladnjaku. Što duže stoji, kolač će biti mekši i ukusniji. Ovaj jednostavan desert bez pečenja savršen je izbor kada želite brzo, a ukusno rješenje uz minimalan trud. Dobar tek!
