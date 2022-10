Prosvjed odgojitelja: “Ulaže se samo u zidove, sad je dosta”

Podijeli:







Iskra Vostrel Prpić, predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Katarina Turković Gulin iz udruge Sidro u Novom danu razgovarale su s Mašenkom Vukadinović o prosvjedu odgojitelja koji je najavljen na središnjem zagrebačkom trgu u subotu, pet minuta nakon 12.

Očekujemo veliki odaziv, ono što ćete vidjeti danas je odraz atmosfere u kojoj mi radimo i živimo”, kaže Vostrel Prpić.

Turković Gulin kaže kako su organizirani dolasci odgojitelja iz cijele zemlje, a da se tako masovan odaziv dogodio jer se “ljudi osjećaju bespomoćno i jer su prepoznali trenutak u kojemu treba reagirati”.

Govoreći o državnom pedagoškom standardu, obje naše gošće kažu kako se postavlja pitanje što je optimalan broj djece u nekom prostoru da bi se oni osjećali sigurno i da bi njihove potrebe bile zadovoljene. “Kad tu brojku povećate za sto posto, vi imate gužvu i kaos i ne možete odgovoriti na potrebe djeteta”, kaže Turković Gulin.

Vostrel Prpić kaže i kako je zakon jasan, ali da od grada do grada, sredstva nisu dostatna i ne ulažu se u količini koja bi zadovoljla propisani zakon i standard. “Cijena oscilira”, kaže ona govoreći o cijeni vrtića. Turković Gulin kaže da je ukupan trošak po djetetu od 900 do 5.000 kuna. “Kad isti program naplaćujete 900 ili 5.000, taj program ne može biti jednako kvalitetan. Mi moramo imati propisan minimum, a u ovom ga trenutku nemamo”, govori i dodaje kako je svima u cilju da se smanje regionalne razlike. “Ogromne su razlike i prema roditeljima, i prema našim plaćama. Naši odgojitelji imaju od 3.900 do 8.000 kuna plaću, a to su sve visoko obrazovani ljudi s velikom ogovornošću. Kad nekome to platite 4.000 to je iznimno nemotivirajuće”, govori.

Vostrel Prpić dodaje kako traže da se država uključi u plaćanje i navodi kako se stalno spominje gradnja novih vrtića, ali nitko ne spominje cijenu rada. “Rad nije plaćen u punom iznosu koji je zakonom propisan. Kome mažemo oči? Možemo li si priuštiti da negdje vrtić bude besplatan? Možemo ako su odgojitelji plaćeni kako treba”, kaže ona.

Turković Gulin kaže kako se ne spominje da nedostaje 5.000 odgojitelja, da u sustavu rade nestručne zamjene i da se cijelo vrijeme govori samo o ulaganju u zidove, a “zidovi ne odgajaju našu djecu”.

Vostrel Prpić govori kako sva djeca imaju pravo na odgoj i obrazovanje, ali ne bez ispunjenja određenih uvjeta.

Gradovi i općine, govori Turković Gulin, podržavaju izmjenu modela financiranja. “Ono što tražimo je suradnja da se premosti ova situacija”, kaže ona dodajući da negdje već prenamjenjuju prostore koji postoje, da se zapošljava pomoćno osoblje… “Sve dok vidite da osnivač nešto čini, to je pozivitno i pozdravljamo to. Mi smo ovdje zbog sustavnog problema”, zaključuje.

Vostrel Prpić dodaje da je problem najveći u velikim gradovima gdje živi mnogo djece. “Mi moramo pregovarati i poticati na traženje rješenja tamo gdje vrtići jesu. Sindikati javnih službi pregovaraju isključivo i samo s Vladom, a mi moramo sa svakom općinom i gradom sjesti i pregovarati”, govori ona.

Turković Gulin kaže i kako imaju veliku podršku roditelja i zaključuje da rješenja postoje te da velika masa ljudi razumije da nije pitanje hoće li djeca dobiti vrtić nego hoće li u vrtiću biti zbrinuta kako treba. “Sad je dosta”, zaključuje.

