Zbog požara u Omišu
N1 doznaje: Odgođena sjednica Odbora u Gospiću
Zbog požara u Omišu odgođena je sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, koja se trebala održati danas u 16 sati u Gospiću, potvrdili su za N1 iz stranke Možemo.
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Novi termin sjednice, na temu tamošnjeg odlagališta otpada koje, prema nalazima vještaka, sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve, zakazan je za ponedjeljak, 17. kolovoza, u 16 sati na istoj lokaciji, u Kulturno informativnom centru u Gospiću.
Odgađaju se i konferencije za medije koje su na tu temu bile planirane danas u Gospiću.
Na Facebooku su se oglasili i iz inicijative Gospić je naš dom.
"Zbog katastrofalnog požara koji je zahvatio Omiš i ostale dijelove Dalmacije, današnja sjednica saborskog Odbora se odgađa za ponedjeljak, 17.08.2026. Naše su misli su uz Omiš i sva mjesta pogođena ovom katastrofom. Naše misli su i uz naše hrabre vatrogasce koji se herojski bore s ovom nezapamćenom buktinjom. Izdrzite dragi naši! Gospić je uz vas!".
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