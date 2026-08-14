N1 doznaje: Odgođena sjednica Odbora u Gospiću

"Zbog katastrofalnog požara koji je zahvatio Omiš i ostale dijelove Dalmacije, današnja sjednica saborskog Odbora se odgađa za ponedjeljak, 17.08.2026. Naše su misli su uz Omiš i sva mjesta pogođena ovom katastrofom. Naše misli su i uz naše hrabre vatrogasce koji se herojski bore s ovom nezapamćenom buktinjom. Izdrzite dragi naši! Gospić je uz vas!".