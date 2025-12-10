Top 10 najpouzdanijih brendova
Veliko istraživanje kvalitete pokazalo: Samo je jedna europska marka automobila u vrhu!
Toyota je ponovno proglašena najpouzdanijim brendom prema Consumer Reportsu čije se godišnje rangiranje smatra jednim od najutjecajnijih u automobilskoj industriji i mnogi kupci ga vide kao inventuru krotkoročnih i dugoročnih tehničkih problema.
Nakon Toyote, Kia dolazi s desetogodišnjim jamstvom pa proizvođači mogu preuzeti primjer od azijskih marki. BMW zauzima peto mjesto u najnovijoj studiji, koja uključuje iskustva oko 380.000 vozača, dok su hibridi pouzdaniji od električnih i plug-in vozila.
Kao i prethodnih godina, japanski brendovi čvrsto drže vrh. Toyota se ove godine penje na prvo mjesto, potiskujući Subaru, koji je sada na drugom mjestu. Lexus zaokružuje top 3. Ovaj ishod nije iznenađujući: tri brenda godinama su poznata po relativno konzervativnom razvoju proizvoda u kojem su tehnička usavršavanja važnija od radikalnih inovacija. Honda i BMW zaokružuju prvih pet. Nissan i Acura slijede i uglavnom imaju koristi od stabilnih serija modela s malo početnih problema. Buick, koji se odavno više ne prodaje u Europi, također se iznenađujuće dobro drži. Marka je osma i postiže nešto bolje rezultate od Tesle, piše Revija HAK.
Tesla je ostvarila najveći skok na tablici. Model 3 i Model Y, daleko najpopularniji modeli marke, posebno dobro prolaze u svojim električnim segmentima. Prema potrošačima, oni su među najpouzdanijim električnim vozilima današnjice. Ipak, evaluacija Tesle nije jednoglasno pozitivna. Veći Model S i Model X postižu samo prosječne rezultate, a Cybertruck ostavlja loš rezultat s ispodprosječnom ocjenom. To znači da Tesla ostaje brend s dva lica: snažnim performansama u serijskim modelima, ali zabrinjavajućim brojkama kod skupljih i tehnički složenijih modela.
Istovremeno, Mazda pada zbog problema s velikim SUV-ovima. Mazda je ove godine pretrpjela najveće gubitke. Marka je pala za osam mjesta, uglavnom zbog stalnih problema s novim CX-70 i CX-90. I verzije s motorom s unutarnjim izgaranjem i plug-in hibridne verzije znatno su ispod prosjeka. Ovo je zapanjujuće, jer se Mazda tradicionalno smatra markom s iznadprosječnom pouzdanošću. To pokazuje koliko su proizvođači osjetljivi na tehničke pogreške. Nova platforma ili pogonski sustav mogu značajno utjecati na povjerenje potrošača u kratkom vremenu.
Consumer Reports naglašava da konvencionalni hibridi i automobili s tradicionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem i dalje imaju najkvalitetnije pogonske sklopove. Električni automobili i plug-in hibridi čine se u prosjeku manje pouzdanima, uglavnom zbog složene elektronike, hlađenja baterija i tehnologije punjenja. Ovaj trend vidljiv je već nekoliko godina i ne pokazuje znakove preokreta u skorije vrijeme.
Top 10 najpouzdanijih brendova
Podaci se temelje na desecima tisuća izvještaja vlasnika tijekom proteklih dvanaest mjeseci. Institut razmatra dvanaest do dvadeset mogućih problematičnih područja, ovisno o vrsti vozila, od motora i prijenosa do elektronike, problema s punjenjem i kvalitete interijera. Uključene su samo marke s dovoljnim brojem prodanih modela i godina na tržištu; kao rezultat toga, Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover i Porsche, među ostalima, neisu prisutni na najnovijem popisu.
Top 10 najpouzdanijih brendova prema Consumer Reportsu (2026)
- Toyota | Ocjena potrošača: 66
- Subaru | 63
- Lexus | 60
- Honda | 59
- BMW | 58
- Nissan | 57
- Acura | 54
- Buick | 51
- Tesla | 50
- Kia | 49
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare