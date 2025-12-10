Veliko istraživanje kvalitete pokazalo: Samo je jedna europska marka automobila u vrhu!

Kao i prethodnih godina, japanski brendovi čvrsto drže vrh. Toyota se ove godine penje na prvo mjesto, potiskujući Subaru, koji je sada na drugom mjestu. Lexus zaokružuje top 3. Ovaj ishod nije iznenađujući: tri brenda godinama su poznata po relativno konzervativnom razvoju proizvoda u kojem su tehnička usavršavanja važnija od radikalnih inovacija. Honda i BMW zaokružuju prvih pet. Nissan i Acura slijede i uglavnom imaju koristi od stabilnih serija modela s malo početnih problema. Buick, koji se odavno više ne prodaje u Europi, također se iznenađujuće dobro drži. Marka je osma i postiže nešto bolje rezultate od Tesle, piše Revija HAK.