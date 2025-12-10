Ahmetović predočila dokaze da Turudić ne govori istinu: "Ovakva razina amaterizma prelazi granicu"

"Ivanu Turudiću poručujem kako se ja ne bojim njegovih mračnih eskapada i zastrašivanja, ja mu nisam jedna od korumpiranih HDZ-ovih dužnosnika i nemam nikakve bojazni pred njegovim "autoritetom". Radi cjelokupne hrvatske javnosti mogu dokazati kako je i DORH-u i USKOK-u poziv na Okrugli stol poslan 2. prosinca u 13:34 sati na njihovu služben mail adresu, navedenu na njihovim službenim stranicama, sa službene saborske mail adrese Kluba zastupnika SDP-a, sa saborske domene. Ne samo to. Stručne službe Kluba u dva su navrata zvale DORH i USKOK kako bi provjerile hoće li netko doći na Okrugli stol. U oba navrata, službenici DORH-a i USKOK-a telefonski su poručili kako još nemaju službenu potvrdu o (ne)dolasku predstavnika DORH-a i USKOK-a te kako će se svakako javiti povratno. Nisu se nikada javili, nisu ni došli. Poziv prema njima uredno je poslan."