"TREBA SE ISPRIČATI"
Ahmetović predočila dokaze da Turudić ne govori istinu: "Ovakva razina amaterizma prelazi granicu"
Državno odvjetništvo (DORH) je izvijestilo da oni ni USKOK nisu bili pozvani na okrugli stol u Hrvatskom saboru povodom Dana borbe protiv korupcije na kojemu su sudionici zbog nedolaska prozvali predstavnike tih institucija i glavnog državnog odvjetnika.
"Radi točnog i objektivnog informiranja javnosti, ističemo kako nikakav poziv za predmetni okrugli stol u organizaciji zastupnice SDP-a Mirele Ahmetović nije zaprimljen ni u DORH-u niti u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pa se na isti nije bilo ni moguće odazvati, odnosno ispričati nedolazak", stoji u odgovoru koji potpisuje glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
Vrlo brzo se na to priopćenjem osvrnula Ahmetović osobno.
"Svojim zlonamjernim i neistinitim priopćenjem, Ivan Turudić kao glavni državni odvjetnik svjesno je prekršio sve etičke, profesionalne i ljudske norme. Nekorektno, pristrano, tendenciozno i glupo je ustvrdio kako ni DORH ni USKOK nisu dobili poziv za Okrugli stol koji sam organizirala u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u Hrvatskom saboru, 9. prosinca 2025. Pritom, svjesno manipulirajući, za "nedobiveni" poziv traži javnu ispriku", istaknula je Ahmetović pa nastavila:
"Ivanu Turudiću poručujem kako se ja ne bojim njegovih mračnih eskapada i zastrašivanja, ja mu nisam jedna od korumpiranih HDZ-ovih dužnosnika i nemam nikakve bojazni pred njegovim "autoritetom". Radi cjelokupne hrvatske javnosti mogu dokazati kako je i DORH-u i USKOK-u poziv na Okrugli stol poslan 2. prosinca u 13:34 sati na njihovu služben mail adresu, navedenu na njihovim službenim stranicama, sa službene saborske mail adrese Kluba zastupnika SDP-a, sa saborske domene. Ne samo to. Stručne službe Kluba u dva su navrata zvale DORH i USKOK kako bi provjerile hoće li netko doći na Okrugli stol. U oba navrata, službenici DORH-a i USKOK-a telefonski su poručili kako još nemaju službenu potvrdu o (ne)dolasku predstavnika DORH-a i USKOK-a te kako će se svakako javiti povratno. Nisu se nikada javili, nisu ni došli. Poziv prema njima uredno je poslan."
"Sada se legitimirao i kao lažljivac"
Prenijela je i što su iz DORH-a i USKOK-a odgovorili nakon što im je dano do znanja da su pozivi uredno poslani.
"Telefonski su se obratili Klubu zastupnika SDP-a sa zahtjevom da im se dostavi e-mail poziva. Kada im je priopćeno da smo e-mail uredno poslali na njihovu službenu e-mail adresu s njihovih službenih stranica, počeli su se opravdavati kako taj mail ima mnogo filtera i da im pošaljemo poziv na drugi mail koji nije naveden na službenim stranicama jer se njihov fizički server nalazi u prostorima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Dakle, traže da im pošaljemo poziv dan nakon što se Okrugli stol održao i na mail koji nije naveden na njihovim službenim stranicama. Mogu samo konstatirati da Habijanova digitalizacija pravosuđa zbilja funkcionira. Ako saborski zastupnik ili Klub zastupnika najveće oporbene stranke nema saznanja koji mail DORH-a funkcionira, kako će to znati neki građanin kad poželi poslati upit, primjedbu ili prijavu kaznenog djela", pita se Ahmetović pa nastavlja:
"Ovakva razina amaterizma, neprofesionalnosti i bezobrazluka od strane Ivana Turudića jednostavno prelazi svaku mjeru. Do sada se Turudić prokazao kao čovjek koji u sitne sate druguje s kriminalcima, dopisuje se s optuženicama, šuruje s HDZ-ovcima i docira novinarima. Sada se legitimirao i kao lažljivac. Iako je bio uredno pozvan, Turudić se nije odazvao na Okrugli stol o korupciji. Nakon današnjeg bezočnog priopćenja kojeg je potpisao, sada s punim pravom mogu reći da Ivana Turudića borba protiv korupcije ne zanima. Njega zanima politička i pravosudna moć, uz poneku sitnu ribicu koju uhvati kako bi se moglo reći da nešto radi. Rečenica iz njegovog priopćenja: "Iako smatramo posve neprimjerenim upućivanje takvog poziva neovisnim pravosudnim institucijama od strane jedne političke opcije, razmotrili bismo opravdanost i prihvatljivost sudjelovanja." sažima svu bijedu i kontradiktornost lika i djela Ivana Turudića. Jer ako poziv smatraš neprimjerenim, onda ga ne razmatraš."
Za ovakvo stanje krivi premijera Andreja Plenkovića.
"Laganje da poziv nije dobio, Turudiću je trebalo poslužiti kao smokvin list. Tako rade denuncijanti i kukavice, vlastitu nečistu savjest prebacuju na tuđa pleća. I da parafraziram HDZ-ovog glavnog državnog odvjetnika: "šamar svim poštenim građanima" predstavlja iznošenje upravo dokazanih neistina. Ako je u stanju ovako lagati zbog jednog Okruglog stola, onda samo možemo zamisliti što je sve u stanju učiniti s moći koju uživa zahvaljujući glavnom čuvaru korupcije u Hrvatskoj, Andreju Plenkoviću", rekla je SDP-ovka pa zaključila:
"Ivan Turudić zbog ovoga se treba ispričati cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, podnijeti ostavku i više se javno ne sramotiti."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare