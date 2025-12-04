SUROVA REALNOST
Može li se u Hrvatskoj živjeti od minimalne plaće? "Priča za laku noć"
Može li se sa 750 eura koliko otprilike iznosi minimalac u Hrvatskoj platiti stanarina, režije i hrana? Izazov je toliko velik, da su ga prihvatili i neki influenceri na društvenim mrežama. Maja Štrbac donosi priču kako uistinu preživljavaju oni koji moraju isplanirati svaki cent.
Minimalna plaća u RH trenutno iznosi neto oko 750 eura. Je li to dosta za život? Pred kamere N1 je stao Stjepan Bogdanović, 31-godišnji kuhar koji nam je pristao ispričati svoju priču.
"Mjesec kreće desetog kad bude plaća i prva stvar koju napravim je da se pokriju stanarina, režije, računi i ostale obaveze koje imam", kaže nam kuhar Stjepan Bogdanović.
Stjepan živi s bratom u iznajmljenom stanu.
"Stanarina s režijama nam je 700 eura, svaki od nas da 350, račun za telefon je 70 do 80, ako ima parkinga to dođe do 100 i još su tu neke obaveze. Ukupno oko 700 eura "po glavi"."
I to su osnovni troškovi bez hrane.
"Hrana ide dan za dan jer ipak kad radiš nekad bude i dostava, nekad kupovina namirnica, ali to su pileća prsa, riža, krumpir – sve što može biti brzo gotovo, a i dalje je jeftino je. Zdrave namirnice koštaju puno, puno više nego fast food namirnice. Kečap, majoneza, pommes... to možeš naći ovako, ali kad si ideš napraviti neki dobar odrezak, krumpir, umak koji sadrži maslac i sve ostalo, naravno da cijena košarice ide u nebo", dodaje Stjepan.
"Kad dođeš u banku..."
Vlada je ograničila cijene čak stotinu proizvoda, ali kad bi jedna četveročlana obitelj kupila svaki od njih i to samo kilu do dvije ili pakiranje, što je daleko ispod mjesečnih potreba četiri osobe, cijena bi se popela do vrtoglavih 259,31 eura. Stjepan ističe da su samo njegovi prehrambeni troškovi oko 200 eura mjesečno. Rezanje troškova čini se nemoguće, a kupnja stana – priča za laku noć.
"Moram biti iskren da sam se s vlastitim stambenim prostorom pozdravio. Niti ne gledam na to. Bilo bi super imati nešto svoje, ali i kad dođeš u banku i pitaš – dat će ti mizerne iznose naspram stvarnih cijena stanova", žali se Stjepan.
No, zadovoljstva u životu ipak ima – Stjepan voli kvizove, otići na koncert, kavu s prijateljima, ali niti to ne radi previše često.
"Ne idem na kave svaki dan jer kava je skupa, ali dva do tri puta tjedno da pa se kave ne trebam odricati, ali sad nekih većih shoppinga, putovanja ili recimo odlaska na advent... ću se odreći i to stopirati jer cijene su abnormalno velike."
Naravno, računica nam je pokazala – svi njegovi troškovi prelaze minimalnu plaću. U čemu je trik?
"Tu i tamo sam primoran otići i odraditi neki dodatan posao pa mi on donosi ekstra zaradu i uvijek nešto ostavim sa strane ako se dogodi neki neočekivani trošak. To da sam spreman, da ne bude stotinu upitnika iznad glave i pitanja kako ću i što ću."
Znači, s jednom minimalnom plaćom se ne može?
"S minimalnom plaćom se u Hrvatskoj živjeti pošten život sa stanarinom i svime ne može", odgovara Stjepan.
A na društvenim mrežama jedan je par pokušao napraviti izazov – živjeti mjesec dana na minimalcu. Na kraju mjeseca u minusu su bili nešto više od dva eura. Par koji se odlučio na taj eksperiment ističe da je psihički iscrpljujuće razmišljati svaki dan o troškovima idući dan i da ako se dogodi bilo kakav nepredviđeni trošak, minus automatski postaje veći. Dakle, ni uz silan trud nije moguće ne završiti u minusu mjesec, ako je plaća minimalna.
Ekonomski stručnjak Damir Novotny kaže da je u Hrvatskoj minimalna plaća izmišljotina jer nije svaki dio zemlje jednak po cijenama.
"Troškovi života su u Zagrebu daleko veći od troškova života u Našicama i Orahovici. Tamo možete preživjeti možda s daleko nižim primanjima ili plaćama nego što to možete u Zagrebu. Gradovi su skupi za život. Tek će se vidjeti u narednim godinama koliko i koliki je to luksuz. Ljudi se zato moraju ljudi izmještati u prigradska naselja ili mjesta gdje su troškovi života niži", tvrdi Novotny.
No, o selidbi Stjepan ne razmišlja, a ima i poruku za kraj...
"Ako mislite promijeniti posao, pitati za bolje - slobodno. Ne bojte se ničega. Uvijek vas može dočekati samo bolje. Ako vam se otvori prilika da odete negdje zaraditi ekstra – to je još bolje za vas i za nova poznanstva koja vam mogu otvoriti nova vrata. Nikad ne znate što vas čeka sutra."
