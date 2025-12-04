Može li se u Hrvatskoj živjeti od minimalne plaće? "Priča za laku noć"

A na društvenim mrežama jedan je par pokušao napraviti izazov – živjeti mjesec dana na minimalcu. Na kraju mjeseca u minusu su bili nešto više od dva eura. Par koji se odlučio na taj eksperiment ističe da je psihički iscrpljujuće razmišljati svaki dan o troškovima idući dan i da ako se dogodi bilo kakav nepredviđeni trošak, minus automatski postaje veći. Dakle, ni uz silan trud nije moguće ne završiti u minusu mjesec, ako je plaća minimalna.