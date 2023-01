Podijeli :

Izvor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U posljednjih deset dana Klinika za dječje bolesti Zagreb primila je 127 djece s raznim ozljedama od čega je 21 dijete zadržano u bolnici, istaknuo je Zoran Barčot, specijalist dječje kirurgije u Klaićevoj bolnici, govoreći o ozljedama u blagdanskom razdoblju.

U blagdanskom periodu od 24. prosinca do 2. siječnja u Objedinjeni hitni bolnički prijem Klinike za dječje bolesti Zagreb primljeno je 127 djece s ozljedama, od toga je hospitalizirano 21 dijete.

Dječak kojem je petarda raznijela šaku ostat će trajni invalid: “Zbog nemara” Sve više streptokoka kod djece. Kaić upozorio na lošu praksu nekih liječnika

“Najčešće su to bile ozljede u igri kod kuće, koje čine 50 posto ozljeda, potom one u igraonicama na koje otpada 5 posto, zatim na dječjim igralištima čiji je ukupni udio 20 posto. Od ozljeda na skijanju stradalo je pet posto primljene djece, od ozljeda u prometu deset posto, a od pirotehnike pet posto. Po tipu su to lacerokontuzne rane, prijelomi, uganuća, potres mozga, opekline i eksplozivne rane od pirotehnike”, rekao je za N1 Zoran Barčot, specijalist dječje kirurgije u Klaićevoj bolnici.

Respiratorne infekcije

Na hitnom prijemu zabilježen je i povećan broj intervencija zbog respiratornih infekcija, uključujući covid, gripu, sincicijski virus i slične bolesti.

Povećan broj infekcija potvrđuje i Barčot: “Jako je povećan broj djece koja baš na hitni prijem dolaze radi različitih respiratornih infekcija (RSV, covid, gripa i ostale). U odnosu na ranije godine bilježimo i do dva, tri puta više djece.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.