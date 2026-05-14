DRŽAVNI INSPEKTORAT

Provjerite police, s tržišta se povlači umak: "Vratite ga u najbližu trgovinu"

N1 Info
14. svi. 2026. 08:07
20.05.2015., Zagreb - Spar trgovina. . Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Državni inspektorat izvijestio je potrošače o opozivu proizvoda Pesto Despar Genovese zbog neoznačenog alergena indijski oraščić na proizvodu koji nije naveden na hrvatskoj deklaraciji.

Kako je objavila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, riječ je o proizvodu PESTO DESPAR GENOVESE 190 g, EAN kod 8001300242925, svih lotova i rokova.

"Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", naveli su.

SPAR: Vratite ga u najbližu poslovnicu

"S obzirom da na proizvodu nije označen alergen indijski oraščić, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na navedeni alergen dok osobe koje nisu alergične mogu i dalje konzumirati proizvod bez ograničenja.

Mole se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod i osjetljivi su na indijske oraščiće da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac.

SPAR Hrvatska se ovim putem ispričava kupcima i naglašava kako su glavni prioriteti sigurnost proizvoda i zadovoljstvo kupaca", poručili su iz SPAR-a.

