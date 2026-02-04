Oglas

Uredba 178/2002

HAPIH povukao Nestléov proizvod zbog prisutnosti toksina

Hina
04. velj. 2026. 20:23
SAJJAD HUSSAIN / AFP

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) izvijestila je u srijedu da je Državni inspektorat opozvao proizvod Nestlé beba supreme Pre 800g zbog utvrđene prisutnosti toksina cereulida.

Riječ je o proizvodu s EAN oznakom 7613287226631, šarže 51460742F1, s rokom trajanja "najbolje upotrijebiti do 05.2027.", proizvođača Nestle Deutchland GmbH.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Povlači se iz prodaje u trgovinama Müller, koji je na internetskim stranicama objavio detalje opoziva i pozvao kupce da proizvod ne koriste te ga vrate u trgovinu.

Teme
Müller trgovina Nestlé Neusklađenost s uredbom Povlačenje proizvoda Sigurnost hrane

