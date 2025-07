Puhovski o formiranju vlasti u Rijeci: "Male su šanse da uspije, a novi izbori mogu donijeti još veći nered"

"Čini mi se da SDP nedovoljno priznaje samom sebi, a onda i javnosti, da bi za njih ti izbori mogli biti katastrofalni. Prvo zato što su dobili aureolu gubitnika. I to gubitnika koji se, da tako kažem, politički samoubio. Drugo, budući da nema puno vremena, a još manje ima potrebe kod većine njih, odnos ljevice i desnice na tim bi se izborima opet sveo na nekakve fraze o nečijim koncertima, predavanjima i slično, a ne na to kako se može 'ljevičarski' ili 'desničarski' organizirati gradski promet. Osim toga, u političkim se analizama općenito smatra da će biračice i birači na ponovljenim izborima kazniti one koje smatraju odgovornima za to ponavljanje. A to bi u percepciji mogao biti baš SDP", ističe Puhovski.