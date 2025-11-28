Puhovski o uhićenju Mikulića: To podsjeća na zmiju koja sama ždere svoj rep

Jerko Trogrlić, politički i komunikacijski analitičar, smatra da se dogodila jako loša stvar za hrvatske institucije. Koliko god nekome, kazao je, bivši glavni inspektor bio mrzak, zapravo je čelnik jednog represivnog aparata uhićen zbog sumnje na ozbiljno djelo korupcije. Naglasio je kako čelnik jednog represivnog aparata nije zaštićen, odnosno procesuiran je. Spomenuo je i da su "ispod radara" prošle ostale smjene koje su se danas dogodile te da se one manje tiču društva, a više HDZ-a, odnosno unutarstranačkih odnosa u HDZ-u. Osvrćući se na tumačenje iz Vlade kako je tu riječ prvenstveno o primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i da je taj zakon donesen u sklopu hrvatskog pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Trogrlić je kazao kako se s tim baš i ne bi složio, prenosi HRT.