USUD
Puljak predložila novi sustav biranja ustavnih sudaca, sadašnji "omogućuje političke blokade"
Saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar) upozorila je u srijedu da problem izbora ustavnih sudaca nije u kandidatima nego u sustavu koji omogućuje političke blokade, predloživši podjelu ovlasti imenovanja između različitih grana vlasti i jednokratni mandat od deset godina.
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Govoreći u ime Kluba zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a, Marijana Puljak ocijenila je da Hrvatska ima jedan od najcentraliziranijih modela izbora ustavnih sudaca u Europi, u kojem o sastavu Ustavnog suda odlučuje isključivo Sabor.
Dodala je da trenutačni model pretvara postupak u političke pregovore najvećih stranaka, a institucija koja bi trebala štititi ustavnost ostaje ovisna o političkom dogovoru.
Predložila je da pet sudaca bira Sabor, četiri predsjednik Republike uz mišljenje neovisne komisije, a četiri sudačka vlast.
Zalaže se i za zabranu kandidature osobama koje su u posljednjih deset godina obnašale istaknute stranačke ili izborne funkcije. "Ustavni sud ne smije biti mjesto na kojem završavaju političke karijere", poručila je.
IDS: Prije prodaje Uljanika riješiti imovinsko-pravne odnose
Dalibor Paus (IDS/PGS/Unija/ISU-PIP) upozorio je na prodaju Uljanika, poručivši Vladi da ne prodaje tvrtku bez rješavanja statusa poduzeća koja posluju na prostoru nekadašnjeg brodogradilišta. Podsjetio je da država putem CERP-a prodaje gotovo 100 posto udjela za 11 milijuna eura, iako je nominalna vrijednost 34 milijuna eura.
"To otvara pitanje - kako je država upravljala ovom tvrtkom i tko snosi odgovornost?", rekao je.
Prostor u centru Pule veći je od 660.000 četvornih metara, a na njemu posluje niz uspješnih tvrtki koje zapošljavaju više ljudi od samog Uljanika, ali su godinama u pravnoj nesigurnosti.
"Nedopustivo je da budućnost tih tvrtki ovisi o dobroj volji budućeg vlasnika", istaknuo je, dodajući da prije prodaje treba riješiti imovinsko-pravne odnose.
"Sve drugo bilo bi neodgovorno upravljanje prostorom od strateškog značaja", poručio je.
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