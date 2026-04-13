PROMATRAČKA MISIJA
Marijana Puljak: I Mađari se čude koliko u Hrvatskoj ima više birača od stanovnika
U N1 studiju uživo s Ninom Kljenak Marijana Puljak razgovarala je o izborima u Mađarskoj.
Puljak je bila promatračica na povijesnim izborima u Mađarskoj, kao članica izborne promatračke misije Parlamentarnog Vijeća Europe. To je tijelo koje okuplja zastupnike iz različitih europskih država i prati izbore kako bi se procijenilo jesu li slobodni, pošteni i u skladu s demokratskim standardima.
"Bila sam u predizbornoj misiji u Mađarskoj, prije dva tjedna. Razgovarali smo nizom institucija - nakon čega smo pripremili oštru izjavu jer smo primijetili nesrazmjer u prisutnosti u medijima, vlada je koristila neograničena sredstva za oglašavanje, opozicija nije imala istu zastupljenost", objašnjava.
"Izabrala sam Pečuh kao manje mjesto, tamo smo promatrali i veća biračka mjesta, s oko 5000 birača, a bili smo i u romskom naselju - na biračkim mjestima je sve prošlo uredno, no primijetili smo čudne redove, na primjer, ispred trgovina, to me podsjetilo na nezavisni dokumentarni film gdje se objašnjavalo na koji način se kupuju glasovi - čak i poklon paketima, bonovima u trgovinama...
Ovo su izbori u kojima su građani glasali protiv Orbana, neki su govorili - nije važno kakav je protukandidat, samo da je promjena. Ima puno razlika između Mađarske i Hrvatske, a i oni su se čudili kad bih spomenula da u Hrvatskoj ima 400 ili 500 tisuća više birača nego punoljetnih građana", zaključuje Puljak.
